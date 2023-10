Już jesienią ruszy emisja 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Niezmiennie od 10 lat, to Marta Manowska jest jego gospodynią i właśnie po raz kolejny gwiazda wyruszyła w drogę z listami do nowych bohaterów programu. Z tej okazji na Instagramie prowadzącej pojawił się nowy wpis. Biorąc po uwagę słowa Marty Manowskiej jesteśmy pewni, że i w tej edycji programu nie zabraknie ogromnych emocji.

"Rolnik szuka żony 10": Marta Manowska rozpoczęła nagrania do nowej edycji programu

W minioną Wielkanoc poznaliśmy ósemkę kandydatów do 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jak jednak wiadomo, w programie może wystąpić jedynie piątka uczestników, którzy otrzymali największą ilość listów. Teraz jest już jasne, że szczęśliwa piątka została już wybrana, bo Marta Manowska właśnie wyruszyła w drogę z listami. Prowadząca "Rolnik szuka żony" ma za sobą już pierwsze odwiedziny u jednego z bohaterów nowej edycji show. Z tej okazji zamieściła w sieci wpis, w którym przyznała, że przez te 10 lat jeszcze nikt nie przeczytał listów w takich sposób, jak uczestnik, którego właśnie odwiedziła.

- Zaczęło się! To tak ważny moment. Tak czuły, odpowiedzialny, bliski. Siebie i drugiej osoby.

Zawiozłam dziś listy do pierwszego bohatera. Jeszcze nikt przez te 10 lat nie przeczytał ich w taki sposób.

Cieszę się, że poznaję w swoim życiu tak fantastycznych ludzi.

Jedziemy dalej

Trzymajcie kciuki za naszych bohaterów - napisała Marta Manowska.

Oczywiście prowadząca "Rolnik szuka żony" nie zdradziła, o kogo chodzi, ani w jaki dokładnie sposób uczestnik przeczytał nadesłane do niego listy. Wpis gwiazdy jednak mocno zaciekawił fanów programu, którzy już nie mogą się doczekać emisji 10. edycji hitowego show stacji TVP1.

Instagram/Marta Manowska

A Wy, jak myślicie? Kto dostał się do 10. edycji "Rolnik szuka żony"? Póki co, pozostają jedynie domysły i oczekiwanie na oficjalne wieści w tej sprawie. My już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć nową odsłonę programu. Start emisji hitowego show - jak zawsze - jesienią na antenie TVP1.