"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł pokazali dużo zdjęć ze ślubu! "Mąż i żona"

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" już w czerwcu zostaną rodzicami, jednak przed narodzinami synka, zdecydowali się na sformalizowanie swojego związku. Już od kilku tygodni wiedzieliśmy, że wielki dzień tej pary odbędzie się właśnie w marcu. Dziś już oficjalnie wiadomo, że Marta i Paweł są małżeństwem! Mamy zdjęcia z tego pięknego wydarzenia. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdradziła, czy pokaże twarz synka. Pisze też o ojcu córki "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin i Paweł Bodzianny są już małżeństwem! Ostatnio w życiu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego z "Rolnik szuka żony" dużo się dzieje. Wszystko zaczęło się we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to Marta zdecydowała się przeprowadzić razem z córeczką do Pawła. Para kupiła mieszkanie, które wyremontowała, a w międzyczasie zdążyła się jeszcze zaręczyć! Kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się, że Marta i Paweł z 7. edycji "Rolnik szuka żony" spodziewają się dziecka, a także planują ślub. I właśnie dziś, 12 marca, para powiedziała sobie "tak"! Właśnie na instagramowym profilu programu "Rolnik szuka żony" pojawiła się relacja ze ślubu Marty i Pawła! - MAMY TO! Przed chwilą "tak" powiedzieli sobie Marta i Paweł. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! A my wracamy już na Wielkanoc! - czytamy. Zobaczcie, jak pięknie wyglądali! Marta Paszkin tuż przed ceremonią pokazała zdjęcie w sukni ślubnej na swoim instagramowym profilu. Partnerka rolnika zdecydowała się na dopasowaną do ciała długą suknię, w której wyeksponowała swój ciążowy brzuszek. Marta w dniu ślubu postawiła również na eleganckie upięcie oraz subtelny makijaż. Z kolei Paweł zdecydował się na elegancki garnitur w...