"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała się w sukni ślubnej! "Gotowe na wielki dzień"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" w ten weekend powiedzą sobie "tak"! Jak wyglądała ich droga do szczęścia? Nie zawsze było łatwo!

Paweł Bodzianny zgłosił się do 7. edycji "Rolnik szuka żony", by znaleźć swoją drugą połówkę. Jak już wiadomo, wszystkie jego plany i marzenia w tym temacie właśnie się spełniają! Młodemu rolnikowi udało się skraść serce Marty Paszkin i właśnie teraz zakochani biorą ślub. Co więcej, niedługo też zostaną rodzicami. Jednak początki ich znajomości wcale nie były takie proste. W końcu Marta chciała nawet zrezygnować z programu i z dalszego poznawania Pawła! Jak zatem wygląda historia ich miłości? Poznajcie ją! Zobacz także: "Rolnik szuka żony: Marta Paszkin opowiedziała o problemach zdrowotnych w ciąży "Rolnik szuka żony": Historia miłości Marty i Pawła Wspólna droga Marty Paszkin i Pawła Bodziannego rozpoczyna się oczywiście w programie "Rolnik szuka żony 7". Jednak niewiele brakowało, a mogłaby się również na tym etapie zakończyć! Fani show na pewno pamiętają niefortunny żart Pawła, który mocno uraził Martę. Sprawa zrobiła się naprawdę poważna, bo Marta Paszkin nawet chciała opuścić jego gospodarstwo i zrezygnować z programu! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rolnik szuka żony (@rolnikszukazonytvp) Wtedy wówczas rolnik zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę - pożegnał pozostałe kandydatki i w stu procentach skupił się na Marcie. Już teraz wiemy, że Paweł podjął najlepszą z możliwych decyzji, bo jego uczucie z Martą zaczęło rozkwitać. Udział w "Rolnik szuka żony" zakończyli jako para i z każdym kolejnym miesiącem dowiadywaliśmy się o kolejnych...