"Love Island 5": Iwona wystąpi w... "Rolnik szuka żony"?! Zaskakujące wyznanie!

Ania ma za sobą udział w "Rolnik szuka żony". Razem z Jakubem stworzyli wówczas najbardziej lubianą parę szóstej edycji. Co jest kluczem do tego, aby odnaleźć się w programie i zyskać nie tylko miłość ale również sympatię widzów? Jak sobie poradzić z rosnącą popularnością i nierzadko związaną z nią krytyką? Ania z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" dzieli się swoim doświadczeniem z programu i zdradza, na co trzeba zwrócić uwagę, podejmując decyzję o chęci udziału w show. Zobacz także: Zgłoś się do "Rolnik szuka żony 7"! Ruszyły castingi, a my znamy szczegóły Ania z "Rolnik szuka żony" radzi nowym uczestniczkom Aktualnie trwają poszukiwania nowych uczestników do programu " Rolnik szuka żony ". Rolnicy i rolniczki, którzy marzą o prawdziwej miłości, mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Niedługo nadejdzie etap, kiedy to kandydaci i kandydatki będą mogły wysyłać swoje listy. Ania z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" ma to już za sobą i w rozmowie z Party.pl udzieliła kilku wskazówek, które na pewno okażą się cenne dla przyszłych uczestników i uczestniczek: Przede wszystkim trzeba być sobą. Pomimo tego, że jest to program telewizyjny to tak naprawdę pokazuje prawdziwe życie i uczucia. Ania dodała również, że sam udział w "Rolnik szuka żony" nie może sprawiać, że z jakiejkolwiek strony wywierana będzie presja związana z późniejszym małżeństwem: Chociaż jest to program "Rolnik szuka żony", dziewczyny nie powinny się nastawiać od razu na bycie tą żoną. Najlepiej podejść do tego bez nacisku, dopiero wtedy można zbudować coś pięknego i prawdziwego bez rozczarowania. Dodała również,...