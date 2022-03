Paweł Bodzianny zgłosił się do 7. edycji "Rolnik szuka żony", by znaleźć swoją drugą połówkę. Jak już wiadomo, wszystkie jego plany i marzenia w tym temacie właśnie się spełniają! Młodemu rolnikowi udało się skraść serce Marty Paszkin i właśnie teraz zakochani biorą ślub. Co więcej, niedługo też zostaną rodzicami. Jednak początki ich znajomości wcale nie były takie proste. W końcu Marta chciała nawet zrezygnować z programu i z dalszego poznawania Pawła! Jak zatem wygląda historia ich miłości? Poznajcie ją!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony: Marta Paszkin opowiedziała o problemach zdrowotnych w ciąży

"Rolnik szuka żony": Historia miłości Marty i Pawła

Wspólna droga Marty Paszkin i Pawła Bodziannego rozpoczyna się oczywiście w programie "Rolnik szuka żony 7". Jednak niewiele brakowało, a mogłaby się również na tym etapie zakończyć! Fani show na pewno pamiętają niefortunny żart Pawła, który mocno uraził Martę. Sprawa zrobiła się naprawdę poważna, bo Marta Paszkin nawet chciała opuścić jego gospodarstwo i zrezygnować z programu!

Wtedy wówczas rolnik zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę - pożegnał pozostałe kandydatki i w stu procentach skupił się na Marcie. Już teraz wiemy, że Paweł podjął najlepszą z możliwych decyzji, bo jego uczucie z Martą zaczęło rozkwitać. Udział w "Rolnik szuka żony" zakończyli jako para i z każdym kolejnym miesiącem dowiadywaliśmy się o kolejnych ważnych decyzjach dotyczących ich związku.

Instagram @marta_paszkin

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin i Paweł Bodzianny oferują pomoc dla mieszkańców Ukrainy

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" niedługo po zakończeniu udziału w show zdecydowali się na taneczną przygodę - para wystąpiła w programie "Dance, Dance, Dance". Choć nie udało im się dojść do finału, to jednak ewidentnie taneczne show jeszcze bardziej scementowało ich związek. Świadczy o tym chociażby to, że kilka miesięcy po zakończeniu programu dowiedzieliśmy się o ich zaręczynach! Paweł poprosił o rękę Martę we wrześniu 2021 roku.

- Szukał rolnik żony i znalazł ♥️ Cudowna, wyjątkowa i najlepsza @marta_paszkin powiedziała TAK! - pisał wówczas rolnik.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w 2021 roku zdecydowali się również na kupno własnego mieszkania. Szybko rozpoczęli prace remontowe i dziś razem z córką Marty z poprzedniego związku, mieszkają już w nowym gniazdku. To jednak już ich ostatnie chwile we trójkę, bowiem już w czerwcu na świecie pojawi się synek Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony"! Para ukrywała jednak te radosne wieści aż do piątego miesiąca ciąży. Niedawno również Marta Paszkin wyjawiła, że starali się o dziecko z Pawłem ok. pół roku. Dziś jednak już z niecierpliwością oczekują na narodziny ich pociechy.

Instagram @marta_paszkin

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Brat Pawła odpowiada na pytanie fanki: "Kim jest dla ciebie Marta?"

Zwieńczeniem tych wszystkich życiowych zmian w życiu pary jest ślub, który ma się odbyć w ten weekend (12-13 marca 2022). Zakochani zaplanowali kameralną uroczystość w gronie najbliższych osób, jednak Marta i Paweł mają nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy ich synek będzie już na świecie, uda im się zorganizować coś większego. Nam w takim razie nie pozostaje nic innego, jak życzyć tej uroczej parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!