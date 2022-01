Wielkie imprezy w klubach? A może domówki ze znajomymi? Uczestnicy "Rolnik szuka żony" pokazali, jak świętowali Sylwestra 2021/2022. Wygląda na to, że nie wszyscy zdecydowali się na wielkie świętowanie do rana. Ania i Grzesiek Bardowscy spędzili ten wyjątkowy wieczór w swoim domu, razem z dziećmi. Zobaczcie sami, jak się bawili!

Sylwester 2021/2022 już za nami. W nocy z piątku na sobotę przywitaliśmy Nowy Rok. Jedni z pewnością świetnie bawili się na wielkim imprezach, inni woleli spędzić ten wyjątkowy czas we własnym domu w gronie najbliższych. A jak świętowali uczestnicy programu "Rolnik szuka żony"? W sieci pojawiły się krótkie relacje m.in. Marty i Pawła z siódmej edycji, Małgosi i Pawła Borysewicz z czwartej edycji oraz Ani Bardowskiej z drugiego sezonu hitu TVP. Spójrzcie tylko, jak spędzili sylwestrową noc!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w świetnych humorach bawili się na wielkiej imprezie. Para z siódmej edycji świętowała zakończenie 2021 roku, który był dla nich naprawdę wyjątkowy - tuż przed zakończeniem roku zakochani zamieszkali razem w ich nowym domu.

Ania i Grzesiek Bardowscy tym razem zrezygnowali z wyjścia i zostali z dziećmi w domu. Żona rolnika podczas relacji na InstaStories zdradziła, że specjalnie na ten wieczór zamówiła sushi i razem z synem i córką przygotowywała sylwestrowe dekoracje. Tuż przed północą Ania zdradziła, że razem z Jasiem gra i ogląda relację z koncertu sylwestrowego.

Wszystko wskazuje na to, że również Małgosia i Paweł z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" Sylwestra spędzili w domu. Rolniczka opublikowała zdjęcie z mężem i złożyła fanom życzenia:

Świętowanie w domu z rodziną też ma swoje uroki. Niedawno internauci spekulowali o ich kryzysie - po tym zdjęciu, chyba nie trzeba wiele dementować.

Elżbieta z 8. edycji "Rolnik szuka żony" spędziła sylwestra w rodzinnym gronie. Rolniczka uwielbia publikować zdjęcia z najbliższymi. W końcu to właśnie w ich towarzystwie czuje się najszczęśliwsza. W sylwestrową noc opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, w którym zwróciła się do internautów.

Kochani, z okazji Nowego Roku chciałabym wam podziękować przede wszystkim za to, że jesteście, za to, że byliście w najgorszym okresie mojego życia. Za tyle ciepłych słów, za tyle wsparcia- to jest niesamowite- dlatego też z Norwegii, bo jestem teraz w Norwegii u córki, relaksuję się, na sportowo spędzam Sylwestra i oczywiście dla wszystkich moich fanów i nie tylko, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, miłości- mówiła Elżbieta.