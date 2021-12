Miłość Magdy i Jakuba z 7. edycji "Rolnik szuka żony" kwitnie! Właśnie na Instagramie rolniczki pojawiło się piękne zdjęcie, na którym pozuje ze swoim ukochanym w iście świątecznym klimacie. To pierwsze Boże Narodzenie zakochanych. Zobaczcie, jak je wspólnie celebrują! Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży?! Fani już składają pierwsze gratulacje! Rolnik szuka żony: Tak spędzają pierwsze wspólne święta Magda i Jakub Magda była jedyną rolniczką, która wzięła udział w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie piękna rolniczka otrzymała rekordową liczbę listów, a o jej serce finalnie walczyli Paweł, Adam i Mateusz. Niestety, żaden z nich nie wykazał się na tyle, aby zdobyć Magdę i rolniczka zdecydowała się pożegnać wszystkich kandydatów. Dopiero później, gdy panowie opuścili jej gospodarstwo, Magda postanowiła odezwać się do Jakuba, który również wysłał do niej list, jednak z powodu wielu obowiązków nie mógł przyjechać na wcześniejsze nagrania do programu. Na szczęście Jakuba poznaliśmy w ostatnich odcinkach "Rolnika" - Magda rozpromieniała i było widać, że jest naprawdę szczęśliwa z chłopakiem. Wszystko wskazuje na to, że w ich życiu dalej gości miłość i para jest ze sobą bardzo szczęśliwa. Właśnie na Instagramie Magdy pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy ją oraz Jakuba w świątecznej atmosferze. ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT 🎄❤ - napisała Magda pod zdjęciem z Jakubem. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy zostawili dla tej dwójki mnóstwo komplementów. - Pięknie, ale zapatrzony w Panią! Piękne pierwsze wspólne święta...