Ania Bardowska pochwaliła się prezentem od męża. Co dostała od Grześka? Uczestniczka drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, podczas którego pokazała, jaką niespodziankę przygotował dla niej ukochany mąż. Musicie zobaczyć, co kupił Grzegorz Bardowski! Ania Bardowska pokazała prezent od męża Ania i Grzesiek Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji hitu TVP. Piękna kandydatka wpadła rolnikowi w oko już na etapie czytania listów od zainteresowanych nim kobiet. Chyba wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" doskonale pamiętają, że patrząc na zdjęcie Ani Grzesiek przyznał, że mógłby poprosić ją o rękę. Między rolnikiem a jego kandydatką szybko zaiskrzyło, a w finale show para przyznała, że są razem. Kilka miesięcy później zakochani powiedzieli sobie "tak". Dziś Ania i Grzesiek tworzą szczęśliwą rodzinę z dwójką dzieci. Fani programu "Rolnik szuka żony" mogą teraz śledzić ich dalsze losy za pośrednictwem portali społecznościowych. Para chętnie pokazuje w sieci swoje zdjęcia i zdradza, jak wygląda ich życie. Ostatnio dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że zakochani rozpoczęli budowę nowego domu a żona rolnika wydała książeczkę dla dzieci. Teraz Ania pokazała również, jaki nowy prezent otrzymała od Grześka. Kilka tygodni temu mój mąż chciał znać moje wymiary. Zastanawiałam się, co on chce mi kupić i okazało się, że kupił mi bluzę- zdradziła Ania Bardowska. Zobaczcie, jaką bluzę zamówił Grzesiek! Fajny prezent? Ania przyznała, że to pierwsza tego typu bluza w jej garderobie! Zobacz także: Ania i Grzegorz Bardowscy...