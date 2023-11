Małgosia i Paweł zdecydowali się na oficjalne oświadczenie w sprawie ślubu, które opublikowała rolniczka na swoim profilu na Instagramie. Jej słowa wzruszają!

Kochani, rzadko wypowiadamy się na temat życia osobistego, aczkolwiek w świetle głosów Facebookowych, domysłów odnośnie naszych frywolnych planów życiowych, uroczyście oznajmiamy : nasz ślub i wesele już niebawem! Zawsze powtarzałam Pawłowi, że pierścionek zaręczynowy dla mnie ma małą wartość - obrączki to już jest moc! Choć zaręczyny to niewątpliwie był mega wzruszający moment. I oto niedługo nadchodzi ten wielki dzień, my już nie możemy się doczekać (mam nadzieję że nasi goście również)