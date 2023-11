Małgosia Sienkiewicz i Paweł Borysewicz dzięki show „Rolnik szuka żony” odnaleźli prawdziwą miłość. Rolniczka nie ukrywała, że z Pawłem połączyło ją ogromne uczucie. Na swoim profilu otwarcie przyznała:

Kochani! Moja historia z Rolnikiem zaczęła się jakiś czas temu i całkowicie zmieniła moje życie i nie tylko moje:) Od pierwszych chwil byliście świadkami spotkań, rozmów, wrażeń, stresów towarzyszących nam w etapach rozwijającej się znajomości, momentów zaskoczenia, zawstydzenia. Nie znaliśmy się wcześniej, oboje dołożyliśmy jednak wielkich starań, by być ze sobą razem. Magia miłości! Bez niej byłoby to niemożliwe.

Od samego początku czuliśmy słowa dopingu z Waszej strony i usłyszeliśmy dużo ciepłych słów - dlatego chcielibyśmy Wam za to z całego serca podziękować. Fantastycznie, że wierzycie w Miłość - naturalną, spontaniczną, momentami zawstydzoną, wzruszoną. Dziękujemy - Małgosia i Paweł - czytamy na oficjalnym profilu rolniczki.