"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz przekazała nowinę i pokazała zdjęcie! "To chłopczyk"!

Małgosia Borysewicz prowadziła do swojego życia ważną zmianę. Ma jej pomóc w lepszej organizacji dnia. Co to takiego?

Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz poznali się na planie programu " Rolnik szuka żony ". Połączyła ich nie tylko miłość ale również zamiłowanie do rolnictwa. Aktualnie prowadzą prężnie działające gospodarstwo. Małgorzata zdradziła, że w związku nadchodzącym sezonem wiosenno-letnim będzie miała więcej obowiązków, w związku z czym musiała zmienić swoje dotychczasowe nawyki. Rolniczka ma jednak pewne obawy. Czego dotyczą? Małgorzata Borysewicz o zmianie nawyków Małgorzata Borysewicz wraz z mężem prowadzą gospodarstwo. Rolniczka musi tak zaplanować dzień, żeby pogodzić obowiązki zawodowe z tymi, które czekają na nią w domu. Postanowiła zacząć od wcześniejszego wstawania: W tym tygodniu wstaję już od godz. 5:00. Obiecałam sobie, że będę wstawać wcześniej, żeby wcześniej przychodzić do domu. - zwierzyła się na Instastory. Małgosia przyznała, że obawia się kalendarzowej wiosny, ponieważ wiąże się ona z dodatkowymi pracami, które będzie trzeba wykonać na gospodarstwie. Ukochana Pawła nie ukrywa, że lubi dłużej pospać i bardzo ciężko będzie jej się przestawić: No i trochę powiem Wam, że boję się początku sezonu, bo to że nie mamy zimy to wiadomo, ale w sezonie wiosenno-letnim będziemy mieć troszkę więcej zajęć i pracy. Powoli przestawiam się już ze snu zimowego. Ogólnie jestem takim "łakomczuchem snu" i niedobory senne mam od jakiegoś roku ale to nic. Małgosia do tej pory idealnie godziła macierzyństwo z obowiązkami zawodowymi, więc na pewno i tym razem uda jej się znaleźć idealne rozwiązanie na organizację dnia. Początki zawsze są trudne.