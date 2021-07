Paweł z "Rolnik szuka żony" sam projektuje kuchnię, a Marta się skarży: "Nie będę miała gdzie garnków trzymać"

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" postawili bardzo ważny krok w swoim związku. Para jeszcze w maju pochwaliła się kupnem nowego mieszkania. Okazało się, że przestrzeń wymaga gruntownego remontu, co tak naprawdę cieszyło Martę i Pawła, ponieważ mogli od podstaw stworzyć dom we własnym stylu. Marta Paszkin jest bardzo podekscytowana remontem i wciąż szuka nowych inspiracji. Ponieważ para zdecydowała się na samodzielny projekt, do głowy przychodzą im coraz ciekawsze pomysły, które zdecydowanie nie należą do typowych.

Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" będą trzymać garnki w sypialni? O co chodzi?

Na razie Marta mieszka jeszcze z córką w Warszawie. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" chętnie pokazywała fanom swoje mieszkanie w stolicy, które urządziła w eklektycznym stylu z meblami w designie z epoki PRL. W nowym mieszkaniu, w którym zamieszka razem z Pawłem, Marta planuje mnóstwo dodatków, które stara się połączyć w określonym stylu, zaś Paweł zajął się praktyczniejszą stroną i zaczął projektować kuchnię. Para chyba nie do końca doszła do porozumienia, ponieważ według projektu Pawła, w kuchni zabraknie miejsca na tak podstawowe rzeczy, jakimi są garnki!

Paweł się bardzo wkręcił w samodzielne projektowanie i projektuje tak kuchnie, że nie będę miała gdzie garnków trzymać… Chyba wsadzę je pod łóżko w sypialni🙈 - relacjonuje na Instagramie

Rolnik wymyślił jednak już na to rozwiązanie i postanowił zapytać fanów o to, co myślą na temat garnków... zawieszanych na suficie! Ten pomysł jednak nie do końca przypadł do gustu internautom, którzy w ankiecie Pawła w większości stwierdzili, że ta idea im się niezbyt podoba! Wygląda więc na to, że Paweł nie znalazł dodatkowego poparcia dla swojego projektu i będzie musiał zrezygnować z nietypowego pomysłu.

Szczególnie, że zdecydowanie nie poparła go też Marta. Widać, że para podchodzi do swoich pomysłów z dystansem i nie kłóci się o projekt, a wszelkimi wątpliwościami dzieli się z fanami.

marta_paszkin/Instagram

Paweł zapytał fanów, co sądzą o nietypowym przechowywaniu garnków w kuchni. Naczynia umieszczone na haczykach nie spodobały się za bardzo fanom. Ankieta Pawła z pewnością rozwiała wszelkie wątpliwości pary, teraz muszą poszukać nowego rozwiązania!

pawelfarmer/Instagram

Parze zależy na tym, żeby stworzyć bardzo przytulny dom. Oboje mają słabość do rzeczy z duszą i historią. Marta pochwaliła się ich najnowszym zakupem, czyli starymi okiennicami. Możemy być pewni, że w nowym mieszkaniu Pawła i Marty nie zabraknie bardzo klimatycznych elementów.