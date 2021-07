Małgosia Borysewicz z " Rolnik szuka żony " jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu. Już niebawem rolniczka po raz drugi zostanie mamą, ale nadal stara się być bardzo aktywna i pracuje w swoim gospodarstwie. Uczestniczka hitu TVP1 często publikuje swoje stylizacje, przepisy i rodzinne zdjęcia w mediach społecznościowych. Tym razem Małgosia Borysewicz zaprezentowała na Instagramie swój jesienny zestaw, który zachwycił Internautki. Znamy marki i ceny! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" zachwyca w modnym kardiganie! Małgosia Borysewicz opublikowała na Instagramie krótką sesję na polu kukurydzy i wyznała, że pogoda zmusiła ją do zmiany szpilek na wygodne sneakersy. Rolniczka wybrała czarno-biały model, który zestawiła z wygodnym długim kardiganem marki AnnSquad Store za 249 zł. Na Podlasiu deszczowo, dziś odrobinę cieplej 😊 Mimo to czas na jesienne outfity. Sneakersy zastąpiły mi szpilki na dobre, a kardigan od @annsquad_store umila drogowe wojaże. - napisała Małgosia Borysewicz na Instagramie. Internautki są zachwycone stylizacją rolniczki. Długie, ciepłe swetry to prawdziwy hit na jesień 2020. Nosimy je do wszystkiego: jeansów, zwiewnych spódnic, sukienek. Model, który wybrała Małgosia Borysewicz to propozycja idealna na chłodne dni. Sami spójrzcie na jesienną stylizację rolniczki. Widać, że jest na bieżąco z aktualnymi trendami! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" nie puści syna do przedszkola! "Przedłużamy wakacje… a co dalej?" Wyświetl ten post na Instagramie. ...