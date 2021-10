"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz w ultrakrótkiej fryzurze! Aż trudno ją rozpoznać

Małgorzata Borysewicz w "Rolnik szuka żony" odnalazła w programie prawdziwą miłość! Razem z Pawłem Borysewiczem stworzyli niezwykłą parę. Widzowie od początku show uwielbiali tę dwójkę i bardzo wierzyli w ich miłość. Jak się okazuje, bardzo słusznie, bo Gosia i Paweł pobrali się , a nawet doczekali dwójki dzieci: dwuletniego Rysia i 9-miesięcznej Blanki. Małgosia na swoim Instagramie z radością relacjonuje swoje życie na wsi, uwielbia także pokazywać swoją rodzinę. Ostatnia relacja rolniczki wzbudziła jednak podejrzenia fanów. Gosia zapowiedziała już, że ma w planach duże zmiany, ale co dokładnie miała na myśli? Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" szykuje się na zmiany! Małgorzata Borysewicz poinformowała fanów, że przed nią ciężki tydzień. Gwiazda "Rolnik szuka żony" przyznała, że czeka ją czas "ciężkich decyzji" i "dużych zmian"! Co dokładnie Gosia miała na myśli? Tego nie wyjaśniła, ale trzeba przyznać, że rolniczka jest teraz bardzo zapracowana. Dopiero co razem ze swoim ukochanym wydała e-booka , w którym para zamieściła przepisy kulinarne, a także opowieści o życiu swojej rodziny na wsi. Poza tym Małgorzata i Paweł na co dzień zajmują się gospodarstwem, a także dwojgiem małych dzieci. Poza codziennymi obowiązkami widać, czekają na Małgorzatę jakieś dodatkowe zobowiązania, o których informowała jakiś czas temu na Instagramie: Co za tydzień się rozpoczyna😁nie zwalniamy tempa. Tydzień pod znakiem: siano, trawa znaczy, papierologia, sprawy formalne, czyli wróciliśmy do rzeczywistości💪 Małgosia Borysewicz nigdy nie ukrywała, że jest bardzo zapracowana, ale jej ostatnie InstaStories zaskoczyło fanów. Małgosia najpierw zapowiedziała, że przed nią pełen decyzji i zmian tydzień, a...