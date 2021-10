Zbyszek Kraskowski to uczestnik 4. edycji programu "Rolnik szuka żony" . Ten nieco nieśmiały rolnik niemal od razu zyskał sympatię nie tylko widzów, ale również samej Marty Manowskiej . Prowadząca show TVP1 nie ukrywała, że jest on wyjątkowo bliski jej sercu. Tym bardziej przeżyła fakt, że Zbyszek nie znalazł miłości w programie. Co więcej, został zraniony przez kandydatki, które za jego plecami szydziły z niego i jego ukochanej mamy. Czy po programie u Zbyszka coś się zmieniło? A może nadal jest singlem? Zobaczcie poniżej! Czy Zbyszek z "Rolnik szuka żony 4" znalazł miłość? Zbyszek zgłosił się do programu, ponieważ marzył o tym, aby poznać kobietę, która tak jak on szuka miłości. Rolnik dostał sporo listów. Ostatecznie zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kobiety. Niestety, żadna z nich nie zdołała podbić jego serca. Co więcej, za plecami Zbyszka niektóre z nich szydziły z jego mamy oraz z samego rolnika. Po programie Kraskowski zbliżył się do Justyny, kandydatki, która w tej samej edycji próbowała podbić serce Karola. Zbyszek odwiedził ją nawet w Anglii, gdzie razem spędzili Sylwestra. Jednak ostatecznie ich drogi się rozeszły i oboje pozostali tylko przyjaciółmi. Później plotkowano, że Zbyszek związał się z Anną Michalską , rolniczką z 2. edycji show TVP1. Ta znajomość również zatrzymała się na etapie przyjaźni. Tak przynajmniej twierdził Zbyszek w rozmowie z Party.pl. Z Anią łączy mnie wyłącznie przyjaźń - zapewniał nas sympatyczny rolnik. Zobacz także: Znajomość Ani i Zbyszka z "Rolnika" rozkwita! Marta Manowska składa im gratulacje: "Ale cudnie" Zajrzeliśmy na profil Zbyszka na Facebooku, aby sprawdzić, czy coś się u niego zmieniło. Niestety, rolnik nie opublikował tam...