Pod koniec lutego Małgosia z "Rolnik szuka żony" po raz pierwszy została mamą. Rolniczka urodziła synka, który otrzymał na imię Ryszard. 28-latka w pełni poświęca się macierzyństwu, ale znalazła kilka minut, aby opowiedzieć Party.pl, jak czuje się w nowej roli. Przeczytajcie!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o macierzyństwie

Małgosia Sienkiewicz i Paweł Borysewicz poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Paweł wysłał do rolniczki piękny list, na co w odpowiedzi otrzymał zaproszenie do programu. Operator żurawia wieżowego miał do pokonania kilku kandydatów. Finalnie udało się, bowiem nie tylko Małgorzata skradła serce Pawła, ale i on jej, i to już od pierwszych chwil!

Para nigdy nie ukrywała, że marzy o założeniu rodziny. Ich pragnienie szybko się spełniło, bo już kilka miesięcy po zakończeniu randkowego show rolniczka dowiedziała się, że niedługo zostanie mamą! 28-latka i młodszy od niej o 3 lata partner długo nie zwlekali z podjęciem decyzji o ślubie. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, które blisko miesiąc temu na świecie przywitało pierwszą pociechę.

Bycie mamą i szczęśliwą żoną było moim największym marzeniem. Mam wrażenie, że ten miesiąc to jakieś pięć minut - powiedziała Party.pl Małgosia.

I dodała, że pragnie z Pawłem całkowicie poświęcić się Rysiowi.

Jesteśmy szczęśliwi, że od jakiegoś czasu realizujemy swoje marzenia, mamy rodzinę, swoją przestrzeń. Wszystkiego uczymy się od podstaw, jesteśmy czasem niewyspani i zalatani, ale mimo to cieszymy się tym czasem, bo mamy swoje wsparcie - zakończyła.

Młodym rodzicom życzymy zatem jak najwięcej snu!

Małgosia i Paweł na ślubnym kobiercu stanęli w 2018 roku

