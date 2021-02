"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz pokazała pokój dzieci. Jest piękny! 

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci zdjęcie pokoju swoich dzieci. Jak urządziła królestwo Rysia i Blanki? Dziecięcy pokoik jest naprawdę piękny! Tylko spójrzcie na te meble i dodatki. Jest bardzo stylowo i przytulnie.

Małgosia Borysewicz pokazała pokój dzieci

Małgosia Borysewicz należy do grona najpopularniejszych uczestników "Rolnik szuka żony". Małgosia wzięła udział w czwartej edycji programu, w którym poznała swojego męża Pawła. Zakochani wzięli ślub 28 września 2018 roku, a już na początku 2019 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko, syn Rysio. Druga pociecha pary, córeczka Blanka, urodziła się pod koniec września 2020 roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że dzieci Małgosi i Pawła mają wspólny pokoik dziecięcy. Małgorzata Borysewicz opublikowała na Instagramie zdjęcie z pokoiku, który wcześniej należał do jej synka, ale teraz jest to również królestwo małej Blanki.

Jak Małgosia Borysewicz urządziła pokoik dziecięcy? Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na klasyczne białe meble, które świetnie prezentują się na tle pomalowanej na szaro ściany. Jak widać nie brakuje miejsca na kącik zabaw dla synka i miejsca, w którym młoda mama może przewinąć córeczkę.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się pokoik dziecięcy w domu Małgosi Borysewicz!

Fajny? Naszym zdaniem bardzo!

Podoba się Wam pokoik dziecięcy urządzony przez rolniczkę?