"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz znalazła list, który dostała od Pawła w programie! 

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" podczas wiosennych porządków znalazła list, który Paweł wysłał do programu. To od tego listu zaczęła się ich wspólna droga. Rolniczka nie kryje, że ma do niego ogromny sentyment, a dowodem jest fakt, że nadal go ma wśród swoich rzeczy!

Pamiętacie, że Paweł przeprowadził się dla Małgosi do Polski?

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała list, który dostała od Pawła!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wzięła udział w 4. edycji programu i wybrała jednego z kandydatów, których zaprosiła do swojego gospodarstwa. Paweł, choć o kilka lat młodszy od pięknej rolniczki był nią na tyle oczarowany, że zdecydował się porzucić dla niej prace w Szwecji i przeprowadził się do Polski. Obecnie są szczęśliwym małżeństwem i wspólnie wychowują dwójkę dzieci: Rysia i Blankę. Małgorzata Borysewicz po programie nadal pozostała aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje, jak wygląda życie na wsi i zdradza swoim obserwatorom, co dzieje się w jej życiu prywatnym.

Teraz rolniczka pochwaliła się zaskakującym znaleziskiem. Podczas wiosennych porządków Małgorzata Borysewicz trafiła na list, który Paweł wysłał do programu "Rolnik szuka żony" ze Szwecji:

Fajnie tak czasem sprzątać na strychu. @martamanowska jest! - napisała na Instagramie Małgorzata Borysewicz.

Instagram / rolnikwszpilkach

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Odmieniona Małgorzata Borysewicz. Co za zaskakujący efekt!

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie wzięli ślub w 2018 roku i tym samym oficjalnie dołączyli do grona uczestników "Rolnik szuka żony", którzy znaleźli miłość w programie i spełnili marzenie o rodzinie. Rolniczka tego dnia oczarowała piękną suknią ślubną. Zobaczcie sami!

Instagram/Małgosia Borysewicz

Obecnie Małgorzata Borysewicz nadal jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu, a ostatnio w mediach społecznościowych chętnie chwali się metamorfozą. Po narodzinach córeczki rolniczka postanowiła zawalczyć o formę życia i dzięki zdrowej diecie i regularnym ćwiczeniom wygląda doskonale.