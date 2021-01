"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz pochwaliła się niepublikowanym dotąd nagraniem ze ślubu! Zobaczcie, czym jechali do ślubu!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" na swoim InstaStory podzieliła się wzruszającym nagraniem! Na wideo widzimy, jak jej synek i mąż oglądają teledysk ze ślubu rolniczki i jej ukochanego. Dzięki temu możemy zobaczyć wiele szczegółów z tej uroczystości. Ogromne wrażenie robi między innymi limuzyna, którą para jechała do ślubu. Koniecznie zobaczcie!

"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz pochwaliła się nagraniem z wesela

Małgorzata Borysewicz wystąpiła w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie dzięki udziałowi w reality show TVP, poznała miłość swojego życia. Paweł od razu przypadł do gustu rolniczce, oczywiście z wzajemnością. Para po zakończeniu udziału w show dość szybko zdecydowała się na ślub i do tej pory tworzy zgrane i szczęśliwe małżeństwo. Dwa lata temu Małgosia i Paweł powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, Rysia, a kilka miesięcy temu ich rodzina powiększyła się o jeszcze jedną pociechę. Tym razem na świecie pojawiła się urocza dziewczynka - Blanka.

Małgosia jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzą, co słychać u rolniczki i jej rodziny. Tym razem uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdecydowała się uchylić fanom rąbka tajemnicy ze swojego ślubu z Pawłem. Na InstaStory rolniczki pojawiło się nagranie, na którym jej synek i mąż oglądają teledysk ślubny. Widzimy na nim między innymi, jak luksusowym samochodem para jechała do ślubu!

Z InstaStory Małgosi Borysewicz dowiadujemy się również, jak został ozdobiony kościół i dom rolniczki.

Tylko spójrzcie, jak pięknie prezentowała się para w dniu swojego ślubu! Małgosi i Pawłowi życzymy, aby ich wielka miłość trwała wiecznie!