Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoją metamorfozą! Rolniczka podczas relacji na InstaStories pokazała, jak prezentuje się po wizycie w salonie fryzjerskim. Była uczestniczka programu TVP mocno skróciła i rozjaśniła swoje włosy. Małgosia Borysewicz wygląda naprawdę świetnie! Musicie zobaczyć jej nowy look. Nowa fryzura Małgosi Borysewicz Małgosia Borysewicz z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" już od kilku lat jest wierna swojej fryzurze- rolniczka nosi długie, zazwyczaj rozpuszczone blond włosy. Teraz, tuż przed świętami Bożego Narodzenia Małgosia postanowiła jednak zafundować sobie małą metamorfozę i wybrała się do fryzjera. Była uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała, jak teraz wygląda!! Jak widzicie mam nowe włoski, fryzura przedświąteczna zrobiona czyli już czuć atmosferę świąt na całego- powiedziała rolniczka. Jak teraz prezentuje się Małgosia Borysewicz? Rolniczka ma wyraźnie krótsze i jaśniejsze włosy- wygląda świetnie! Spójrzcie również na świetną figurę młodej mamy! Małgosia w sportowej stylizacji z odsłoniętym brzuchem pochwaliła się efektami ciężkich trenigów. Podoba się Wam look Małgosi Borysewicz? Nam bardzo! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 7": Natalia, była kandydatka Pawła, zdradziła kulisy programu! "Ekipa telewizyjna kazała..." Małgosia Borysewicz pochwaliła się nową fryzurą. Rolniczka ścieła swoje długie włosy.