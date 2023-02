"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz zapowiada zmiany w życiu. Chodzi o dzieci?!

Małgorzata Borysewicz z " Rolnik szuka żony " jest jedną z uczestniczek programu, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i pokazuje jak wygląda życie na wsi, prezentuje swoje stylizacje i ogłasza ważne zmiany w życiu swojej rodziny. Rolniczka opublikowała w relacji na Instastory zaskakujące zdjęcie i podzieliła się szczęśliwą nowiną. Okazuje się, że w gospodarstwie Małgorzaty Borysewicz na świat przyszła młoda krowa! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" przekazała radosną nowinę ze swojego gospodarstwa! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" udowodniła, że w programie telewizyjnym można znaleźć miłość. Piękna rolniczka w hicie TVP poznała swojego męża Pawła Borysewicza i dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci: Rysia i Blanki. W ich życiu dużo się dzieje i oprócz pracy w gospodarstwie realizują kolejne projekty, rozbudowują swoje gospodarstwo, a niedawno wydali pierwszy e-book . Teraz Małgorzata Borysewicz zdecydowała się opublikować wyjątkowo zdjęcie i pokazała nowo narodzonego cielaka, który dołączył do ich gospodarstwa: Witamy na świecie. To dziewczynka! - napisała Małgorzata Borysewicz na zdjęciu z cielaczkiem. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała mamę. Fani: "Wygląda jak siostra"! Małgosia i Paweł Borysewiczowie to obok Anny i Grzegorza Bardowskich najpopularniejsza para, która znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony". Już we wrześniu nowa 8. edycja programu ! Małgorzata Borysewicz zdradziła ostatnio w relacji na Instagramie, że jej mąż nawet bardziej niż ona sama cieszy się z kolejnych sukcesów w ich gospodarstwie. Rolniczka uchodzi też za jedną z najlepiej ubranych uczestniczek programu. Jej...