"Rolnik szuka żony": Magda szykuje się do ślubu i prosi internautów o pomoc

Magdalena Bator z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zwróciła się do internautów. Jak już wiemy rolniczka jakiś czas temu rozpoczęła przygotowania do ślubu z ukochanym, ale teraz okazuje się, że brakuje im naprawdę ważnej rzeczy! O co chodzi? Sprawdźcie, co napisała była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki!

Magda Bator z "Rolnik szuka żony" szykuje się do ślubu

Wszystko wskazuje na to, że ślub Magdy z "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Uczestniczka siódmej edycji hitu TVP znalazła swoje szczęście u boku Jakuba- przystojniaka, który napisał do niej list, ale nie mógł wziąć udziału w nagraniach programu. Magda nie zakochała się w żadnym ze swoich kandydatów, ale po ich wyjeździe postanowiła odezwać się właśnie do Kuby- wtedy też okazało się, że między rolniczką a rolnikiem zaiskrzyło. Para zdecydowała, że chce kontynuować swoją znajomość. Zakochani przyznali, że zamieszkali razem, a w maju 2021 roku na świecie pojawiło się ich dziecko- syn Marcel. Para już od jakiegoś czasu mówiła, że marzą o ślubie, a ostatnio okazało się, że Magda już rozpoczęła przygotowania do uroczystości!

Zaledwie kilka tygodni temu zdradziła, że odebrała już suknię ślubną i pokazała fragment koronkowej kreacji. Teraz Magda Bator podczas relacji na InstaStories zwróciła się do internautów z prośbą o pomoc w poszukiwaniu... zaproszeń ślubnych.

Polecicie jakieś strony z ciekawymi zaproszeniami ślubnymi. Pliss...- napisała rolniczka.

Wygląda więc na to, że ślub Magdy i Kuby z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami!