"Rolnik szuka żony 6": Anna Stelmaszczyk ścięła włosy! Internautka: "Nie poznałam Cię"

Ania Stelmaszczyk z " Rolnik szuka żony " przeszła sporą metamorfozę! Pochwaliła się zupełnie nowym kolorem włosów. To chyba najodważniejsza zmiana na jaką zdecydowała się w ostatnim czasie. Jak sama przyznała, jeszcze kilka lat temu nigdy nie zgodziłaby się na taki kolor. Jak dzisiaj wygląda i czy to zmiana na plus? Ania Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" została blondynka Ania Stelmaszczyk zyskała popularność dzięki udziałowi w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Pomimo nieudanego związku z Jakubem, którego poznała w programie, odzyskała wiarę w siebie i to, że jeszcze będzie miała szansę na miłość. Anna nie ukrywa, że rozkwitła jako kobieta. Niedawno wzięła udział w zmysłowej sesji nad morzem , a jej efekty zachwyciły internautów, którzy nie znali jej jeszcze od tak kobiecej strony. Teraz przyszła pora na kolejne zmiany, tym razem w kwestii fryzury. Ania z "Rolnik szuka żony" została bardzo jasną blondynką. Efektem swojej odważnej metamorfozy pochwaliła się w sieci: Gdyby ktoś mi parę lat temu powiedział, że będę blondyną to nigdy bym się na to nie zgodziła. Jednak za każdym razem kiedy idę do Eli (fryzjerka - przyp. red.) to staję się coraz większą blondynką i jest mi z tym dobrze. - powiedziała na Instastory Pasuje jej ten nowy wizerunek?