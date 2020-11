Magda z "Rolnik szuka żony" zakochała się! Nowy kandydat poznał już jej rodziców! "To ten jedyny"

Magda z "Rolnik szuka żony" po wyjeździe kandydatów postanowiła jeszcze raz dać szansę miłości! Postanowiła ponownie przejrzeć listy i okazało się, że pośród nich czekał na nią ten jeden jedyny! Kiedy Marta Manowska odwiedziła rolniczkę na gospodarstwie, ta nawet nie kryła swojej radości:

Wszystko w nim jest takie jak powinno być i chyba to jest ten, którego szukałam

Kim jest mężczyzna, który zawrócił jej w głowie? Poznajcie Dawida!

"Rolnik szuka żony": Magda odnalazła tego jedynego

Wygląda na to, że Magda z "Rolnik szuka żony" nie zmarnowała swojej szansy na znalezienie miłości w programie! W ostatnim odcinku rolniczka zdecydowała, że nie chce kontynuować relacji z żadnym z zaproszonych na gospodarstwo kandydatów. Jednak jak się okazało to nie koniec jej miłosnej przygody! Kiedy Marta Manowska odwiedziła Magdę, czekała na nią niespodzianka

Pojawił się ktoś (...) i tak jak mówiliśmy, w tych listach był ten jeden jedyny. Stało się dobrze, motylki się wydarzyły w brzuszku. To były zaledwie trzy dni ochłonięcia po tym wszystkim i wśród tych wszystkich listów jest ten jeden.

Szczęście Magdy zauważyli również jej rodzice. Mężczyzną, który podbił serce Magdy okazał się być 28-letni Kuba, który również ma swoje gospodarstwo. W liście do uczestniczki od razu napisał, że ma syna oraz chciałby, aby to ona docelowo przeprowadziła się do niego. Konkretność kandydata bardzo przypadła do gustu 26-latce:

Czuje na razie, że to jest ten, bo wszystko się zgadza i wszystko w nim jest takie jak powinno być i chyba to jest ten którego szukałam. Myślę, że będzie taka możliwość, żebym ja tam poszła, bo on też ma gospodarstwo i będę mogła się zajmować tym, co kocham - zadeklarowała

Wybór Kuby spośród pozostałych listów nie był również przypadkowy. Okazuje się, że Magda już dawno chciała go poznać:

Kuba miał być w programie ale praca nie pozwalała, aby mógł przyjechać. To było takie szybkie "jutro kawa?", ja, że "tak".

Magda opowiedziała również Marcie o pierwszej romantycznej randce nad jeziorem oraz o tym, że Dawid poznał już jej rodziców, a oni byli pod jego wrażeniem.

Jest konkretny, wie czego w życiu chce, ma przyjemne marzenia, marzy o rodzinie. Jest ciepły uczuciowy i męski - wymieniała jego zalety Magda

Niestety Marta Manowska nie miała okazji poznać nowego kandydata Magdy osobiście, musiała im wystarczyć jedynie rozmowa. Rolniczka zaprosiła Dawida na oficjalną randkę jednak będą musieli uzgodnić termin, który nie będzie kolidował z jego żniwami. Zgodność partnerów zachwyciła Martę:

Jak żona męża rozumie to jest najważniejsze, oj tak mi się powiedziało! - zażartowała

Czyżby Magda odnalazła właśnie swoją miłość życia?

Nowy kandydat Magdy ma na imię Dawid i ma 28 lat. Rolniczka nie ma wątpliwości, że to jest ten jedyny!

