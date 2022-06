W 8. edycji "Rolnik szuka żony" walka o serce Krzysztofa staje się coraz ostrzejsza! Początkowo wszystkie kandydatki wydawały się tak samo zaangażowane, ale po ostatnim odcinku to Bogusia jest faworytką i pozostałe kobiety zaczynają to odczuwać. Swieta i Kasia pozwalają sobie na żarty i komentowanie zachowania Bogusi, ale ona ripostuje i zdaje się nie przejmować uszczypliwościami pozostałych kandydatek. Widać, że Krzysztof lubi przebywać w obecności Bogusi i widzowie im kibicują, a w sieci już pojawiły się komentarze, że "Krzyś jest z Bogusią"... Bogusia i Krzysztof z "Rolnik szuka żony" 8 są parą? Codzienność na wsi zaskoczyła kolejne kandydatki, które zamierzały walczyć o serce rolników. Widać to doskonale w gospodarstwie Krzysztofa i Kamila z "Rolnik szuka żony" 8, gdzie zarówno Swieta, jak i Justyna nie do końca zamierzają przystosować się do warunków, jakie panują na wsi i nie po drodze im z obowiązkami w gospodarstwie. Przeciwieństwem jest Bogusia, która żadnej pracy się nie boi i partneruje Krzysztofowi. To nie podoba się niektórym widzom, którzy sugerują, że kobieta za wszelką cenę dąży do celu , ale wyraźnie ujmuje Krzysztofa, który mówi wprost: Czuję, że Bogusia też coś czuje do mnie. To, że ja jej to okazuję, to ona też to okazuje, interesuje się mną, moją osobą. [...] Widzę, że coś tu zaiskrzyło - mówił w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Krzysztof. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Internauci ostro o faworytce Kamila! "To jakaś pomyłka" Internauci trzymają kciuki za parę i mocno im kibicują, a tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej komentarzy od internautów, którzy nie mają wątpliwości, że Bogusia i Krzysztof są parą po programie. ...