Marta Manowska i Łukasz Siebers lubią podgrzewać atmosferę wokół siebie. Po tym jak pojawiły się spekulacje czy są parą, gospodyni "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcie w sieci z rolnikiem. Jak donosi "Rewia", Marta zobowiązała Łukasz do milczenia, czego dotyczyła jej wizyta u niego. Tygodnik sugeruje, że chodzi o nowy program telewizyjny, w który Łukasz odegra ważną rolę. Ale z tego co dowiedziało się Party.pl może chodzić o jeszcze coś innego... Marta szykuje inny projekt ze wszystkimi rolnikami, którego szczegóły na razie są owiane tajemnicą.

Tymczasem sama Marta Manowska zdementowała w magazynie Party plotki o tym, że coś ją łączy z Łukaszem:

Kiedy zobaczyłam tego newsa, potraktowałam go w kategorii żartu. Ktoś coś po prostu palnął. Ale nie jest to nic obraźliwego, nic co szkaluje mnie, moją rodzinę. Mogę się tylko uśmiechnąć, bo przecież nie będę pisać sprostowań - skomentowała jak zwykle tajemnicza Marta Manowska.