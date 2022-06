Sara z " Rolnik szuka żony " kilka dni temu wzięła ślub. Zdjęciami z uroczystości pochwaliła się w mediach społęcznościowych, a teraz postanowiła opublikować pierwszą fotografię z mężem, już po ślubie. Widać, że para jest bardzo zakochana, a uroczą fotkę skomentowała Diana, kandydatka Seweryna z szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Zaskakujące, co napisała! "Rolnik szuka żony": Sara pochwaliła się pierwszym zdjęciem po ślubie Sara Szewczk była jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 4. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Piękna blondynka była zauroczona Karolem i wydawało się, że rolnik zdecyduje się zaangażować w tę relację, ale ostatecznie nie wybrał żadnej z swoich kandydatek. Po zakończeniu przygody z programem Sara pozostała aktywna w mediach społecznościowych, gdzie fani programu mogli obserwować, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Od niedawna uczestniczka „Rolnika” publikowała na Instagramie zdjęcia z tajemniczym mężczyzną i szybko okazało się, że to nie tylko jej nowy partner, ale też najlepszy przycieciel. Obecnie Sara i Daniel są już małżeństwem , a uczestniczka w weekend pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia ze ślubu. Teraz zdecydowała się opublikować pierwsze zdjęcie po ślubie i pochwaliła się swoją stylizacją z poprawin. Kocham ❤️. #poland #podkarpacie #polishgirl #instagirl #blonde #wife #husband #justmarried - napisała Sara pod zdjęciem z mężem. Zdjęcie uczestniczki "Rolnik szuka żony" skomentowała m.in. Ilona Kurzeja oraz Diana. Kandydatka Seweryna pogratulowała parze i dodała, że takiej sytuacji można pozazdrościć. Wygląda na to, że czarnowałosa uczestniczka hitu TVP nadal poszukuje swojej drugiej połówki: Cudowni 😍😍😍 idealne wesele idealna panna młoda...