Krzysztof i Bogusia nie marnują czasu. Obecni małżonkowie poznali się na planie 8. edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna oświadczył się ukochanej jeszcze podczas jej pierwszego pobytu na jego gospodarstwie, który trwał zaledwie pięć dni. Oboje nie ukrywali, że jeżeli wszystko będzie dobrze się rozwijać to w ciągu pół roku powiedzą sobie sakramentalne "Tak". Ich ślub odbył się pod koniec listopada, jednak wygląda na to, że to nie koniec ich rodzinnych planów, ponieważ... myślą nad powiększeniem rodziny! "Rolnik szuka żony": Bogusia i Krzysztof będą mieli dziecko? Ślub Bogusi i Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie najszybszy ślub w historii programu. Ich wielki dzień odbył się w miniony weekend. Na uroczystości pojawiło się sporo gości z aktualnej edycji "Rolnika". Pojawiła się Joanna (kandydatka Kamila), która zdradziła kilka szczegółów ze ślubnej zabawy czy Marta Manowska, która poinformowała o tym jako pierwsza i przyznała, że to było najlepsze wesele na jakim była. Krzysztof już niemalże od pierwszego dnia na gospodarstwie w "Rolnik szuka żony" był zauroczony Bogusią. Kasia i Swieta widząc to same zrezygnowały z udziału, jednak miały żal do rolnika, że nie powiedział im wprost, że to właśnie z Bogusią będzie chciał ułożyć sobie życie. Rolnik oświadczył się kobiecie jeszcze zanim odbyła się pierwsza rewizyta. Zakochana Bogusia wyznała przed kamerami, że wesele odbędzie się za pół roku - i tak też się stało. Wygląda jednak na to, że ich szybka decyzja o ślubie miała również drugi powód. Zakochani chcieli nie tylko zalegalizować związek ale planują także... powiększyć rodzinę! Bardzo chcielibyśmy doczekać się jeszcze wspólnego dziecka. Jednak zanim to...