"Rolnik szuka żony": Producenci programu żegnają Krzysztofa. "Będziemy tęsknić"

Stało się! Krzysztof i Bogusia z "Rolnik szuka żony 8" wzięli dziś ślub! Na Facebooku programu pojawiła się oficjalna informacja oraz pierwsze zdjęcie nowożeńców: Zwykle staramy się Wam nie zdradzać zakończenia żadnej z opowiadanych przez nas historii. Ale czasem szczęściem po prostu trzeba się podzielić Dziś "TAK" powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof. GRATULACJE PS Więcej opowiemy Wam w świątecznym odcinku "Rolnika" - czytamy na Facebooku! Zobaczcie, jak prezentowała się para młoda! Krzysztof i Bogusia z "Rolnik szuka żony 8" wzięli ślub! O ślubie Krzysztofa i Bogusi z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" zaczęło mówić się już kilka tygodni temu po tym, jak rolnik oświadczył się partnerce po kilku dniach znajomości. Nawet Marta Manowska była zaskoczona tempem pary, ale oboje zaznaczyli, że są pewni swojego uczucia i nie chcą czekać. Co więcej, fani show byli pewni, że ich ślub to kwestia kilku miesięcy i już jakiś czas temu na wszelkich forach internetowych pisano, że Bogusia i Krzysztof pobiorą się właśnie dziś, 27 listopada . Tak też się stało, o czym jako pierwsza w sieci poinformowała... właśnie Marta Manowska! Prowadząca show napisała na Instagramie, że jedzie na wesele kolejnej pary z "Rolnik szuka żony", nie chciała jednak zdradzać czyje, choć nikt nie miał wątpliwości, że chodzi właśnie o nich. Teraz już wszystko jest oficjalne! Zdjęcie ze ślubu Bogusi i Krzysztofa z "Rolnik szuka żony 8" Na Facebooku "Rolnik szuka żony 8" wylądowało zdjęcie ze ślubu Bogusi i Krzysztofa. Rzeczywiście, to pierwszy raz w historii show, kiedy produkcja, przed finałem programu, zdradza, jak potoczyły się losy bohaterów. W tym jednak przypadku chyba żaden z widzów nie powinien mieć o to pretensji!...