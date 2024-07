Krystyna z programu "Rolnik szuka żony" woli kobiety? Zdjęcia na portalach społecznościowych dowodzą tego, że uczestniczka popularnego show pozostaje w bliskiej relacji z kobietą. Ostatnio na Facebooku na profilu środowiska LGBT pojawiło się zdjęcie Krystyny z inną kobietą. Dziewczyna ze zdjęcia, podobnie jak Krystyna, pochodzi z Białorusi i ma na imię Margarita. Prywatnie jest instruktorką zumby. Panie są ze sobą bardzo związane, co widać na załączonym zdjęciu.

Krystyna z "Rolnik szuka żony" zerwała z Kubą dla kobiety?

Wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" śledzą dokładnie losy jego uczestników. Jak nie trudno zauważyć, Krystyna długo nie może wytrzymać z mężczyznami. Na początku show kobieta była kandydatką Roberta, który już w kwietniu bierze ślub ze swoją wybranką - Agnieszką. Potem Krystyna związała się z Kubą, który pretendował do bycia ukochanym Ani Michalskiej. Po zakończeniu programu Kuba i Krystyna zostali parą, ale na początku lutego uczestniczka programu napisała, że to jednak nie to i dodała mocny wpis na Facebooku.

W dniu dzisiejszym kończy się kolejny rozdział mojego życia. Są ludzie ważni i ważniejsi. Pamiętajmy, że życie jest krótkie! Nie marnujmy go na chamskich ludzi i nieuczciwe zachowania. Mężczyźni przychodzą i odchodzą, a przyjaciółki zostają! Więc skoro mężczyzna nie jest w stanie szanować moich przyjaciół, to jest nam zdecydowanie nie po drodze!

P.S. Słowo wybacz nic nie kosztuje, a tak wiele zmienia... A pomaga się z chęci, a nie żeby cokolwiek komuś udowodnić! Shame on you, shame on me!

Tuż przed rozstaniem z Kubą, Krystyna dodała na swoim profilu na Facebooku kolaż zdjęć z przyjaciółką. Podpis wiele może mówić:

Miłość mojego życia! :) Dziękuję, My Little Pony, że jesteś!!! Love you! Love you! :*

Czy to właśnie Margarita była przyczyną rozpadu związku Krystyny z Kubą?

Krystyna i Margarita w klubie

Kuba i Krystyna jeszcze kilka miesięcy temu byli parą: