"Rolnik szuka żony 9": Klaudia pochwaliła się odmienionym salonem. Jak z katalogu! 

Klaudia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zaskoczyła nowym zdjęciem i wyznaniem. Uczestniczka najnowszej edycji randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki pokazała, jak szykuje się do ważnej uroczystości. Czyżby chodziło o ślub? Klaudia pokazała się w pięknym makijażu i delikatnie zakręconych włosach. Wygląda obłędnie! Klaudia z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem Klaudia jest uczestniczką dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". Jak już wiemy, w jednym z ostatnich odcinków rolniczka odesłała do domu Kamila, więc teraz o jej serce walczą Valentyn i Konrad. Fani programu z pewnością zastanawiają się teraz, który z przystojniaków skradnie serce Klaudii i czy rolniczka stworzy związek ze swoim wybrankiem. Ostatnio Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała wymowne zdjęcie, które może sugerować, że jest zakochana. Teraz z kolei podczas relacji na InstaStories pojawił się nowy kadr i zaskakujący wpis... Jeszcze chwilka, jeszcze moment- napisała Klaudia i dodała m.in. emotikonę kościoła. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Mateusz pokazał zdjęcie z randki i zablokował komentarze Czyżby Klaudia z "Rolnik szuka żony" szykowała się do ślubu? A może po prostu została zaproszona jako gość na uroczystość swoih bliskich? Mamy nadzieję, że wkrótce piękna rolniczka rozwieje wątpliwości w tej sprawie i pokaże kolejne zdjęcia na Instagramie. Jak myślicie, o chodzi? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała ogromny salon. Różowa kanapa robi wrażenie Kibicujecie Klaudii w programie TVP? Myślicie, że rolniczka znalazła miłość przed kamerami i dziś jest szczęśliwa u boku jednego ze swoich kandydatów? My mocno trzymamy za nią kciuki i mamy nadzieję, że jej serce...