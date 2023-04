"Rolnik szuka żony": Kamila zaskoczyła zdjęciem z baby shower i odsłoniła brzuch!

Justyna z "Rolnik szuka żony 8" pochwaliła się fanom zupełnie nowym zdjęciem i kompletnie ich zaskoczyła. Jedna z najbardziej tajemniczych uczestniczek ósmej edycji show przeszła niemałą zmianę. Justyna postanowiła pokazać się fanom z zupełnie nowej strony. Piękna brunetka postawiła na stylizację w stylu boho i zachwyciła internautów swoją urodą! "Rolnik szuka żony 8" Justyna wygląda zupełnie inaczej. Fani są pod wielkim wrażeniem Justyna zaistniała dzięki programowi "Rolnik szuka żony 8". Piękna brunetka była jedną z trzech wybranek Kamila, które rywalizowały o uczucia młodego rolnika. Dużym echem odbił się odcinek, w którym Justyna podjechała pod posiadłość bohatera muskularnym amerykańskim samochodem. Auto zrobiło wrażenie nie tylko na Kamilu, ale także na widzach. Ciekawi tego samochodu internauci wypytywali uczestniczkę o wszelkie informacje i byli bardzo ciekawi, czy amerykański Dodge należy do niej. Ale Justyna, która początkowo wydawała się być faworytką Kamila, zaskoczyła także widzów swoją nagłą decyzją o rezygnacji z dalszego udziału w programie. To właśnie wtedy widzowie zarzucili jej, że poszła do programu jedynie po to, by się pokazać . Uczestniczka zmierzyła się z niemałą krytyką i z tego powodu wyłączyła możliwość dodawania komentarzy pod swoimi postami. Jak się dużo później okazało, decyzja Justyny była bardzo dobra, choć faworytka Kamila przyznała, że był moment, w którym jej żałowała . Kamil odnalazł miłość u boku Joanny, której oświadczył się w czasie świątecznego odcinka i z którą planuje wspólną przyszłość. Tymczasem Justyna po dłuższej nieobecności w mediach społecznościowych, pochwaliła się nowymi zdjęciami i zaskoczyła swoją zmianą: Zobacz także: ...