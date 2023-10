Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz świętują 6. rocznicę poznania. Jednak to nie jedyna okazja do radości. Rolniczka podzieliła się w sieci poruszającym wpisem:

Pokazała też wzruszające zdjęcia.

Małgorzata Borysewicz i Paweł Borysewicz z "Rolnik szuka żony" są jedną z najpopularniejszych par, które poznały się na planie miłosnego show TVP. Na co dzień dzielą nie tylko radości ale także wspólne troski i trudy pracy na gospodarstwie.

Od momentu, którym poznali się na planie TVP minęło już 6 lat. To niezwykłe, że dzień poznania mężczyzny życia przez Małgorzatę Borysewicz zbiegł się z jej urodzinami, czyli 13 lipca:

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz reaguje na krytykę pod nowym zdjęciem z mężem. Poszło o strój

Dziś wciąż zakochani w sobie Borysewiczowie z "Rolnik szuka żony" świętują swoją 6. rocznicę poznania, urodziny Małgorzaty. Od udziału w programie wiele się w ich życiu zmieniło. Nie tylko rosła w siłę ich miłość, ale także na świecie pojawiły się ich ukochane dzieci: Rysiu i Bianka:

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Wygląd męża Małgorzaty Borysewicz zaniepokoił fanów. Paweł zabrał głos

Niedawno fani zastanawiali się, czy rodzina Borysewiczów z "Rolnik szuka żony" powiększy się, wszystko przez żarty rolniczki z mężem. Internauci nie ukrywają wzruszenia relacją Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony" i jej męża, a także wdzięcznością rolniczki za to, co spotyka ją w życiu:

- To Kochana to co by tu Ci życzyć????? niech twe szczęście trwa i spełnienia marzeń ???????????????? - napisała Kamila Boś.

- Widać, że była i jest Pani szczęśliwa ???? Wszystkiego dobrego!

- Tak miało być ❤️❤️ od początku czułam i widziałam te iskierki wzajemnie do siebie❤️❤️ Wszystkiego najlepszego ???????? słońca na niebie i dużo zdrowia ????

- Wszystkiego najpiękniejszego, niech tak dobrze będzie już zawsze, Sto Lat w zdrowiu:)