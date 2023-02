"Rolnik szuka żony": Klaudia i Valentyn nadal są parą? Zdradziła ich znana aktorka [ZDJĘCIE]

Miłość Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" kwitnie, o czym mogli przekonać się wszyscy widzowie świątecznego odcinka, wyemitowanego w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w TVP 1. Choć jeszcze nie mieszkają ze sobą, chcą jak najszybciej to zmienić. Marta Manowska z kolei dopytała parę o plany na dalszą przyszłość. Czy myślą o ślubie? Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" nie spieszą się ze ślubem Klaudia i Valentyn w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" opowiedzieli, jak układa im się wspólne życie, choć w ich przypadku słowo "wspólne" nie ma pełnej mocy. A to wszystko dlatego, że Valentyn jeszcze nie przeniósł się do rolniczki. Przeprowadzkę planuje dopiero po Nowym Roku. Święta Bożego Narodzenia spędzą jednak razem (oboje obchodzą prawosławne święta, więc dopiero w styczniu). Valentyn na razie szuka pracy: Pracy szukam, póki co nie ma odzewu Mężczyzna przyznał jednak, że męczy go to, że wciąż widzą się z Klaudią co dwa tygodnie: Od lipca będzie prawie pół roku minie, widzieć się co tydzień, dwa tygodnie, to nie jest fajne. [...] Z końcem roku zakończę swoje dotychczasowe życie na zachodzie nad morzem i przeprowadzam się do Klaudii. - mówił Valentyn. Kiedy Marta Manowska zapytała parę o ślub, oboje odparli, że na razie się do tego nie śpieszą: Najpierw trzeba pierścionek... - powiedział Valentyn przy Klaudii, potem zaś zdradził: Na pewno ten moment przyjdzie, ale nie mówię kiedy… Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tomasz i Justyna w świątecznym odcinku: "Warto czekać. Marzenia się spełniają" WIDEO Klaudia i Valentyn nie podejmują żadnych pochopnych decyzji i cieszą się, tym co jest: Jestem szczęśliwa bardzo, jest ok - zdradziła Klaudia Żeby tak było dobrze i...