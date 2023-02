"Rolnik szuka żony" 9: Klaudia pochwaliła się metamorfozą i zapowiada zmiany! 

Klaudia i Valentyn są nadal razem? Przed finałem 9. edycji "Rolnik szuka żony" spekulacji na ten temat nie brakowało, a niektóre były bardzo niepokojące. Teraz wszystko okazało się jasne. Rolniczka spotkała się również z dwoma kandydatami, których wcześniej odrzuciła - Konradem i Kamilem. Czy panowie mają do niej żal? Zobaczcie, co się wydarzyło! "Rolnik szuka żony 9": Klaudia i Valentyn są nadal parą? Klaudia, tuż przed finałem "Rolnik szuka żony" , skutecznie podgrzała emocje wokół swojego związku z Valentynem. Na swoim Insstagramie rolniczka udostępniła niepokojący mem, a widzowie zgodnie stwierdzili, że związek Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" nie przetrwał . Na szczęście mamy dobre informacje - rolniczka i jej wybranek nadal są razem! Ale po kolei. W finale show Klaudia spotkała się również z Konradem oraz Konradem, których pożegnała dzień po dniu. Klaudia uważa, że każdy z nich miał równe szanse. W trakcie rozmowy z Konradem ten chciał się dowiedzieć, dlaczego mimo różnicy wieku, zdecydowała się go zaprosić na gospodarstwo: Konrad: Od samego początku nie dawało mi to spokoju, że te 4 lata mogą dużo przeważyć. Chciałbym się teraz dowiedzieć dlaczego wybrała mnie? Klaudia: Bo ja nie patrzyłam przez pryzmat wieku. Konrad: Powiedziałaś, że bałabyś się z kimś młodszym o tyle lat pójść dalej. Klaudia: Ja cały czas Was poznawałam na gospodarstwie, obserwowałam, widziałam, z kim mi się lepiej rozmawia, to proste. Ale Ty też się bałeś tego wieku, że mogę być za stara. Ostatecznie jednak nikt do siebie nie ma żalu. Co więc z Valentynem? Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" nadal są parą, jednak nie mieszkają ze sobą i widzą się tylko w weekendy. Dla obu stron to bardzo trudna sytuacja: Uczucia się rozwinęły,...