Tomasz K. z "Rolnik szuka żony" spotyka się z Kasią! W najnowszym, przedostatnim już odcinku randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki okazało się, że po rozstaniu z Zuzanną rolnik spotkał się ze swoją byłą kandydatką i przyznał, że popełnił błąd odsyłając ją wcześniej do domu. Kasia, która również nie potrafiła zapomnieć o rolniku wybaczyła mu i teraz są parą. Kasia i Tomasz z "Rolnik szuka żony" są parą Takiego zwrotu akcji w "Rolnik szuka żony" nie spodziewał się chyba nikt. Zaledwie kilka tygodni temu mogliśmy zobaczyć odcinek, w którym Tomasz odsyła do domu Kasię i decyduje, że chce stworzyć związek z Zuzanną. Niestety, szczęście pary nie trwało zbyt długo, a ich relacja zakończyła się po spotkaniu rolnika z przyjaciółmi Zuzanny. Tomasz usłyszał wówczas, że Zuza jest imprezowiczką, co kłóciło się z tym, co mówiła mu wcześniej. Rolnik nie ukrywał rozczarowania i zakończył relację ze swoją faworytką, a fani "Rolnik szuka żony" ostro skrytykowali Zuzannę za jej zachowanie po rozstaniu. W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" okazało się, że Kasia i Martyna odwiedziły Tomasza w jego domu, a później Kasia pierwsza odezwała się do rolnika! Czułam się odrzucona i było mi ciężko, jednak mimo wszystko nie potrafiłam przestać myśleć o Tomku. Nadal jednak chciałam i wiedziałam, że tam jest już definitywny koniec, może coś tam być, ale nadal to były tylko domysły. Poprosiłam go o rozmowę, rozmawialiśmy telefonicznie i właśnie wtedy wyszło, że jednak chcemy spróbować- zdradziła przed kamerami Kasia. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joanna pokazała twarz córeczki. Podobna do niej czy do Kamila? Tomasz nie ukrywa, że cieszy się, że Kasia odważyła się do niego odezwać i dała mu drugą szansę. Kasia...