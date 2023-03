Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" dzień swoich 29. urodzin zaczęła od zaskakującej metamorfozy. Uczestniczka 8. edycji hitu TVP pochwaliła się piękna fryzurą, makijażem i pokazała tort urodzinowy, który dostała o północy! Wymowne życzenia dla Kamili złożyła też Elżbieta... Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" świętuje swoje 29. urodziny! Kamila szukała miłości w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i choć ostatecznie jej relacja z Adamem szybko się zakończyła, to rolniczka zyskała ogromną popularność. Internautki są zachwycone perfekcyjnym wyglądem Kamili i jej stylowymi zestawami, jakie prezentuje na Instagramie, a teraz pokazała urodzinową metamorfozę z pięknymi hollywoodzkimi falami w roli głównej. Rolniczka napisała też, czego sobie życzy z okazji 29. urodzin: Happy Birthday to me🥰🎂💐 Życzę sobie aby moi bliscy byli zdrowi i abym czuła szczęście w serduszku☺️♥️ Za dzisiejsza moja niesamowitą metamorfozę dziekuje @aga.superhair i @gosiabryla_makeup To był piękny poranek ♥️- napisała Kamila pod urodzinowymi zdjęciami Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Tak Kamila bawi się z przyjaciółkami. Fanka: "Jak Żony Hollywood" Z życzeniami dla Kamili z "Rolnik szuka żony" pospieszyli nie tylko bliscy, obserwatorzy na Instagramie, ale i Elżbieta z 8. edycji. Jak wiadomo obie kobiety zaprzyjaźniły się po programie i nadal utrzymują ze sobą kontakt. Elżbieta z "Rolnik szuka żony", która sama niedawno przeszła metamorfozę , napisała szczere i płynące prosto z serca życzenia: No no no moja ty piękna wyglądasz olśniewająco spełnienia marzeń kochana cudownego mężczyznę który będzie cię nosił na rękach Prawdziwego przyjaciela partnera i coś więcej moja droga spełniaj swoje...