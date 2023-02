"Rolnik szuka żony": Kamila pokazała gorące kadry z urodzin. Takiej jej nie znacie 

W 8. edycji "Rolnik szuka żony" do tej pory obyło się bez kontrowersji, ale zaskoczeń nie brakuje! Jedna z kandydatek Kamila została okrzyknięta gwiazda nowej edycji hitu Telewizji Polskiej, Stanisław budzi emocje swoim brakiem zainteresowania dla kandydatek, a teraz okazuje się, że faworyt Kamili czyli Tomasz ma brata bliźniaka. Są niemal identyczni! Tylko spójrzcie na te zdjęcia... Tomasz, kandydat Kamili ma brata bliźniaka. To może być zaskakująca wiadomość dla rolniczki! W ostatnim odcinku 8. edycji "Rolnik szuka żony" rolnicy i rolniczki zdecydowali, kogo zaproszą do swoich gospodarstw . Obyło się bez zaskoczeń, a fani hitu TVP2 poszli o krok dalej i już typują pary, jakie powstaną w programie, sugerując, że ta edycja może się okazać najbardziej przewidywalna w historii programu "Rolnik szuka żony". Zdaniem internautów do Kamili najbardziej pasuje Tomasz, Elżbieta wybierze Marka, Krzysztof - Kasię, Kamil Joannę, a Stanisław Teresę. Co ciekawe Tomasz, faworyt Kamili od początku wzbudził sympatię widzów, a internautki nie mają wątpliwości, że jest jednym z najprzystojniejszych kandydatów, którzy do tej pory pojawili się w programie. Teraz wyszo na jaw, że Tomasz z "Rolnik szuka żony" 8 ma brata bliźniaka ! Zobacz także: " Rolnik szuka żony 8": Kogo rolnicy i rolniczki zaprosili do swoich domów? Wiadomo! Żona brata bliźniaka Tomasza z "Rolnik szuka żony" już trzyma kciuki za jego udział w programie i relację z Kamilą. Szwagier Tomasz najlepszy kandydat w programie - czytamy na Facebooku Jakiś czas temu kobieta pochwaliła się w sieci wspólnym zdjęciem braci i trzeba przyznać, że są niemal identyczni. Zresztą, sami spójrzcie! Tomasza z "Rolnik szuka żony" już zaimponował Kamili swoją wiedzą na temat...