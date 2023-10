Anna Lewandowska odnalazła nową pasję, którą ostatnio coraz częściej się chwali. Mowa oczywiście o tańcu. Trenerka właśnie opublikowała wideo na swoim Instagramie, na którym możemy zobaczyć mnóstwo ujęć z jej tanecznych popisów z przystojnymi tancerzami. Nie zabrakło również refleksyjnego wpisu, a fani pytają wprost - czy Robert Lewandowski nie jest zazdrosny?

Anna Lewandowska ma mnóstwo obowiązków zawodowych, jednak doskonale wie, jak zachować w życiu odpowiedni balans pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Gwiazda wie również, jak ważna jest samorealizacja i rozwijanie nowych pasji. Z tego też względu od pewnego czasu trenerka intensywnie rozwija swoją nową pasję, jaką jest taniec. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak Anna Lewandowska tańczy bachatę z Robertem Lewandowskim, a dziś gwiazda pochwaliła się nowym, tanecznym nagraniem. Przy okazji gwiazda opublikowała również wpis dotyczący jej nowej pasji:

Gwiazda w dalszej części swojego wpisu nie ukrywa, że taniec jest dla niej pewnego rodzaju wyzwaniem - trenerka pisze wprost, że jeszcze sporo pracy przed nią. Najważniejsze jednak jest to, że Anna Lewandowska robi to dla siebie!

- Dla mnie jako sportowca jest to olbrzymie wyzwanie. Z kobiety która walczyła na macie, która trenuje od wielu lat to wyjście z pewnej strefy komfortu oraz przekroczenie pewnych granic, bo nie zawsze wierzę w swoje możliwości. Taniec uczy mnie jak pokazywać emocje, być otwartą, nabrać dystansu i zrzucić „skorupę” twardej Ani. Sporo pracy jeszcze przede mną, ale wiem, że robię to dla siebie i to cieszy mnie najbardziej! Napisałam ten post, aby zainspirować innych, którzy zastanawiają się, czy mogą odnaleźć w różnym wieku swoją pasję, coś co sprawia im przyjemność. Tak! Na każdym etapie życia możecie odkryć coś nowego, co Was uszczęśliwi i w co zaangażujecie się na 100 proc. I tego Wam życzę ????????

Dziękuję za ten rok i bachatę, za nowych ludzi i ich świat! Dla wszystkich tancerzy ogromny szacunek????????, bo to piękna pasja i misja! - napisała Anna Lewandowska.