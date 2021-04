"Dance Dance Dance": Dla Marty i Pawła udział w programie był sprawdzianem dla ich związku: "Przez ponad dwa miesiące byliśmy ze sobą non stop"

Kolejny odcinek "Dance Dance Dance" już za nami. Niestety, w ostatniej odsłonie tanecznego show musieliśmy pożegnać się Martą i Pawłem. Para zdobyła najmniej punktów od jury i to właśnie oni odpadli z programu. Zakochani tuż po zakończeniu odcinka zakochani zdradzili, jak ważny był dla nich udział w "Dance Dance Dance". Sprawdźcie, co powiedzieli o swoim związku!

W ostatnim odcinku "Dance Dance Dance" zagrożone były dwie pary: Ania i Stanisław oraz Marta i Paweł. Niestety, po występach solowych okazało się, że mniej punktów zdobyli byli uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" i to właśnie oni odpadli z dalszej rywalizacji. Odchodząc z "Dance Dance Dance" Marta i Paweł przekazali 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters, wspierającej osoby walczące z chorobą nowotworową.

Po zakończeniu odcinka Marta i Paweł opowiedzieli o swojej przygodzie w tanecznym show TVP.

Udział w „Dance Dance Dance” był dla nas, „świeżej” pary, dobrym sprawdzianem dla związku. Przez ponad dwa miesiące byliśmy ze sobą non stop - mieszkaliśmy ze sobą i wspólnie wylewaliśmy siódme poty (a nawet łzy…), co jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyło i utwierdziło w przekonaniu, że chcemy być razem - wyznała Marta Paszkin.

Para nie ukrywa, że udział w "Dance Dance Dance" był prawdziwym testem dla ich związku.

Na czas nagrań i treningów przeniosłem się do Warszawy, dzięki czemu miałem okazję zamieszkać z Martą i jej córką Stefanią. Wcześniej żyliśmy na odległość i widywaliśmy się tylko weekendami. Wspólnie spędzony czas jeszcze bardziej zbliżył nas do siebie. Mieliśmy też okazję poznać siebie z zupełnie innej strony. Poznaliśmy też bardzo sympatycznych i ciekawych ludzi, a przede wszystkim jeszcze bardziej pokochaliśmy taniec. Pamiętam jak mało brakowało, a sami zrezygnowalibyśmy z możliwości udziału, bo po prostu baliśmy się, że sobie nie poradzimy i nie damy rady. Momentami rzeczywiście było trudno i wiele razy musieliśmy pokonywać własne słabości i ograniczenia, ale wspieraliśmy się z Martą w takich momentach i wspólnie daliśmy radę przez to przejść. Teraz mamy co wspominać i o czym opowiadać. Bez wątpienia było warto!- powiedział Paweł.