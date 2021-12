Adam i Tomasz z "Rolnik szuka żony" zdecydowali się urządzić świąteczną transmisję na żywo. Do wspólnej rozmowy zaprosili Kamilę, Kamila i Joannę. Podczas publicznej dyskusji gwiazd 8. edycji "Rolnik szuka żony" nie mogło zabraknąć pytania o... Teresę! Odkąd pojawiły się plotki o jej związku z Adamem, fani próbują podpytywać uczestnika o jego relacje z kandydatką Stanisława, jednak on do tej pory milczą:

Jemu żyć nie dadzą - śmiała się Kamila.

Ostatecznie jednak przeczytała Adamowi na głos pytania, o obecność Teresy w jego domu. Tym razem już musiał odpowiedzieć!

"Rolnik szuka żony": Adam odpowiada na pytania o Teresę

Po finale 8. edycji "Rolnik szuka żony" huczy od plotek na temat nowego związku Adama (kandydata Kamili) oraz Teresy (kandydatki Stanisława). Zarówno Kamila jak i Stanisław nie zdecydowali się na związek z uczestnikami poznanymi w programie. Jednak wygląda na to, że udział w programie zmienił życie uczuciowe ich kandydatów. Na wielkim zjeździe uczestników "Rolnik szuka żony" z okazji finału, Adam i Teresa pojawili się razem i nie ukrywali, że łączy ich coś więcej, niż tylko koleżeńskie relacje.

Okazuje się, że Adam i Teresa "dogadali się" jeszcze przed finałowym odcinkiem show. Są bardzo szczęśliwi i nie kryją się z tym związkiem przed innymi uczestnikami. Kilka dni temu pojawili się na zlocie uczestników rolnika oficjalnie jako para. Trzymali się za ręce, całowali i obejmowali! - zdradzał informator serwisu pomponik.pl.

FACEBOOK / ROLNIKSZUKAZONYTVP

Relacje Adama i Teresy skomentował nawet Stanisław, jednak sami zainteresowani do tej pory jeszcze nie skomentowali ani nie potwierdzili oficjalnie tych doniesień. Fani "Rolnika" są tego bardzo ciekawi, a Adamowi coraz trudniej jest unikać pytań na temat Teresy. Czasami odpowiada na te pytania podkręcając atmosferę. Zapewne więc, nie zdziwił go również fakt, że pytania o związek pojawiły się również podczas świątecznego live'a, którego urządził wspólnie z Tomaszem, którego odwiedził. Uczestnicy "Rolnika" postanowili do wspólnej zabawy zaprosić również Kamilę oraz Joannę i Kamila z tej samej edycji. W pewnym momencie do Adama zadzwonił telefon. Nie trzeba było długo czekać, by fani zaczęli dopytywać, czy dzwoni do Teresy:

- Nie dzwoni do Teresy, uwierzcie mi - zareagował Tomasz

Mat. prasowe

W pewnym momencie rolnicy zdecydowali, że odpowiedzą na pytania widzów. Trudno jednak było im nie zauważyć najczęściej powtarzającego się pytania. Widzowie zastanawiali się czy razem z Adamem i Tomaszem nie ma gdzieś w pobliżu Teresy. Adam postanowił zażartować z sytuacji:

Teresa! Nie ma z nami Tereski, jestem tylko ja i Tomek.

Myślicie, że w końcu faktycznie zdecydują się zabrać głos? A może powinni zorganizować wspólną transmisję na żywo?