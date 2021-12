"Rolnik szuka żony": Kamila wie jak zaskoczyć wyglądem! W takiej wersji jej nie poznacie

Kamila, uczestniczka 8. edycji "Rolnik szuka żony" oczarowała najpierw kandydatów, którzy przysłali do niej aż 500 listów (to rekord wszystkich sezonów programu), a potem miliony widzów. I choć nie znalazła w show miłości, dziś - ponad tydzień po finale - bez cienia przesady można powiedzieć, że jest osobą znaną.

Na Instagramie liczba osób obserwujących piękną rolniczkę niebawem przekroczy 150 tysięcy! Popularności w mediach społecznościowych może więc jej pozazdrościć niejedna influencerka. Co można znaleźć na profilu Kamili?

Metamorfozy Kamili z "Rolnik szuka żony"

Kamila od samego początku 8. edycji budziła ogromne zainteresowanie, ale też i emocje wśród widzów. No bo jak to... młoda, bardzo atrakcyjna kobieta, do tego niezależna finansowo, szuka miłości w takim programie? Część internautów wyzłośliwiała się na uczestniczce "Rolnik szuka żony", że szuka faceta do... pracy w swojej nowoczesnej pieczarkarni. Z trzech kandydatów, których zaprosiła do domu, najpierw odprawiła Janka, potem - rzutem na taśmę - wybrała Adama, z którym ostatecznie nie zdecydowała się wejść w relacje.

Dziś Adam jest związany z Teresą, kandydatką innego uczestnika tej edycji - Stanisława. A Kamila? Cóż... chyba nadal szuka miłości.

Wspomnienia, to one pozostały po programie "Rolnik szuka żony". To była niesamowita przygoda, za którą dziękuję Adamowi, Tomaszowi, Jankowi. Bardzo miło wspominam czas spędzony wspólnie, a że serce nie sługa….cóż🤷🏼‍♀️ - pisała już po finale.

To, co od początku przyciągało kandydatów do Kamili, to niezwykłe połączenie urody z klasą. Zjawiskowa 28-letnia blondynka robiła piorunujące wrażenie na facetach. I, patrząc na jej zdjęcia z Instagrama, musiała robić takie już od dawna.

Jak się bowiem okazuje, Kamila to królowa metamorfoz. Długie blond włosy? Wcale nie zawsze. Czasem najwyraźniej lubi zaszaleć, jak trzy lata temu kiedy ufarbowała włosy na delikatny róż.

Instagram/kamila.bos/

Jak wynikało z opisu pod zdjęciem wówczas uważała ten kolor za najlepszy!

Świetny efekt osiągnęła też 5 lat temu, przy okazji wyjścia na wesele. Widzimy ją na zdjęciach z elegancko upiętymi włosami oraz bardzo efektownym makijażem. Pod tymi fotkami również zebrała mnóstwo komplementów.

Instagram/kamila.bos/

Jak Wam się podoba Kamila w takiej wersji? Trzeba przyznać, że pasuje jej każde uczesanie. Na jednym z pierwszych zdjęć na jej profilu - sprzed 6 lat - widzimy ja z nieco krótszymi włosami.