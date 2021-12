Marta Manowska opublikowała na Instagramie szczery i poruszający wpis dotyczący krytycznych komentarzy na temat uczestników " Rolnik szuka żony ". To teraz jak napiszę, co mi się nie podoba. Jak łatwo oceniacie Państwo drugiego człowieka. Ot tak. Po prostu. Bo oglądacie program? Jesteście fanami? Co daje prawo do kategorycznego oceniania przez Was drugiego człowieka i to w taki sposób? Tutaj, czy na profilu rolnika. Pytam co? . - napisała Marta Manowska na Instagramie. Na ten wpis odpowiedział Adam Kraśko z 1. edycji programu, który nie krył oburzenia na fakt, że prowadząca program dopiero teraz zdecydowała się na taki krok i oficjalnie przeciwstawiła hejtowi, z jakim mierzą się uczestnicy "Rolnika". Zobaczcie, co napisał najpopularniejszy rolnik pierwszej edycji programu! Adam Kraśko odpowiada na komentarz Marty Manowskiej! Adam Kraśko to gwiazda 1. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik nie zdecydował się na kontynuowanie znajomości z żadną ze swoich kandydatek, ale po udziale w programie zyskał ogromną popularność, a nawet próbował swoich sił w branży muzycznej. Ostatnio pojawił się wśród gości na ślubie Kasi i Piotra , a teraz odpowiedział na wpis Marty Manowskiej, pisząc: Gdzie Marta była wcześniej? Gdzie była po pierwszej edycji gdy wylała się fala hejtu na mnie, na Stasia, na Grzesia? Gdzie była wtedy? Fajnie, super że to zrobiła. Szkoda że tak puźno. [pisownia oryginalna] - napisał Adam Kraśko w komentarzu na grupie "Rolnik Szuka Żony - forum" na Facebook'u. Na komentarz Adama Kraśko odpowiedzieli fani programu, pisząc, że udział w tego typu programach wiąże się z tym, że uczestnicy są oceniani przez widzów, a ich zachowanie jest szeroko komentowane w sieci: jeżeli ktoś zgadza się na udział w programie,...