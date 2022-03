"Rolnik szuka żony": Kamila pokazała, jak dba o formę! Na siłowni nie była sama...

Ilona z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem na Instastory, które najprawdopodobniej pochodzi z ostatniej randki. Na fotografii widać, że uczestniczka hitu TVP1 nie jest sama w restauracji, ale towarzyszy jej mężczyzna. To pierwsze takie zdjęcie, na którym widać nowego partnera Ilony. Czyżby w ten sposób Ilona z "Rolnik szuka żony" chciała poinformować, że jest w związku? Ilona z "Rolnik szuka żony" 6 pokazała nowe zdjęcie z randki Ilona z "Rolnik szuka żony" to bez wątpienia najpopularniejsza uczestniczka 6. edycji programu. Choć jej związek z Adrianem nie przetrwał próby czasu , to kobieta nie daje o sobie zapomnieć i na swoim instagramowym koncie, co jakiś czas informuje o tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Po wyprowadzce od rolnika Ilona przeniosła swoją stadninę w okolice Wałbrzycha, gdzie spełnia się zawodowo i stale rozwija swoją działalność. A co słychać u Ilony z "Rolnik szuka żony" prywatnie? Okazuje się, że uczestniczka po rozstaniu ruszyła już do przodu i zaczęła nowy etap swojego życia. Niedawno poinformowała, że znów chodzi na randki , a ostatnie zdjęcia wskazują na to, że Ilona może naprawdę mieć nowego patrnera. Sami spójrzcie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Internauci porównują Stanisława do Macieja z 7. edycji. Rolnik już znalazł partnerkę? Ilona w relacji na Instastory opublikowała zdjęcia z wyjścia do restauracji. Na fotce widać, że jest z mężczyzną. Co prawda nie skomentowała fotografii, ale już wcześniej otwarcie mówiła, że chodzi na randki. Czyżby to było coś poważnego? Ostatnio Ilona odpowiedziała na pytania Internautów i śmiało wyznała, że ostatnie randki były bardzo udane i jeśli kolejne będą taj fajne, to liczy na więcej. Uczestniczka 6....