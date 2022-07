Choć już we wrześniu nowa edycja programu "Rolnik szuka żony", to uczestnicy poprzednich sezonów nadal wzbudzają spore zainteresowanie. Ostatnio Kamila z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciami z bratem, który jest aktorem, a w sieci zawrzało, że być może udało jej się znaleźć miłość. Z kolei perfekcyjne stylizacje rolniczki wywołują falę pytań o idealną figurę. Kamila odpowiedziała i zdradziła, ile waży! Kamila z "Rolnik szuka żony" zdradziła, ile waży! Kamila z "Rolnik szuka żony" po wizytówce do 8. edycji została okrzyknięta "najpiękniejszą uczestniczką w historii programu" i otrzymała rekordową ilość listów. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że lubi dbać o siebie i najwięcej uwagi poświęca na pielęgnację włosów, cery, a od czasu do czasu decyduje się na wybielanie zębów pod okiem specjalistów. Ostatnio Kamila zdecydowała się odpowiedzieć na pytania swoich obserwatorów i podczas Q&A zdradziła, ile tak naprawdę waży: Wzrost 168 cm, waga 58 kg - napisała Kamila z "Rolnik szuka żony" Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamila teraz wybrałaby innych kandydatów? "Panowie nie odważyli się wystąpić w programie" To nie wszystko! Kamila już od dawna publikuje w mediach społecznościowych relacje ze swoich wizyt na siłowni i zapytana przez jedną z internautek o sekret swojej figury, w końcu postanowiła go zdradzić. Zdradzisz sekret swojej pięknej figury? Jakaś specjalna dieta, ćwiczenia? Kamila z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że utrzymanie formy zapewniają jej regularne ćwiczenia na siłowni. A co z dietą? Rolniczka pisze wprost, że ma problem z regularnymi posiłkami i za bardzo kocha...