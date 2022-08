"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin przeczytała, że jest "za stara na dziecko": "Mąż się nie przyznaje..."

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W programie TVP znalazła nie tylko miłość, ale i ogromną popularność. Obecnie narzeczona rolnika chętnie dzieli się z obserwatorami tym, co dzieje się w jej życiu prywatnym i niedawno pochwaliła się finalnym etapem remontu. Jeszcze w grudniu para przeprowadziła się do nowego domu, a podczas przeprowadzki Marta Paszkin przypomniała sobie o swojej kolekcji pocztówek. Okazuje się, że wśród nich znalazła zdjęcie z przedszkola. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała uczestniczka "Rolnik szuka żony"... Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciem z dzieciństwa Marta Paszkin i Paweł Bodzianny po zakończeniu przygody z programem "Rolnik szuka żony" zdecydowali się też na udział w tanecznym show "Dance dance dance" . Podczas prób do programu rolnik zamieszkał u Marty , a niedługo potem para podjęła decyzję o przeprowadzce na wieś. W lipcu pochwalili się zakupem pierwszego mieszkania , a po kilku miesiącach remontu w końcu mogli przeprowadzić się do własnego domu. Przeprowadzka nie była łatwa, a teraz okazało się, że Marta Paszkin podczas przeglądania swoim dokumentów i pamiątek odkryła prawdziwe perełki. Jedną z nich jest zdjęcie z dzieciństwa: A wsród pocztówek takie zdjęcie - pisze Marta Paszkin na Instagramie. Wygląda na to, że jako dziecko narzeczona Pawła nosiła znacznie krótsze włosy i jej córeczka Stefania jest bardzo podobna do swojej mamy. Sami spójrzcie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin zdradza, czy żałuje przeprowadzki na wieś. Wróciła do Warszawy! To nie pierwszy raz, kiedy Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" pokazuje na Instagramie swoje dawne zdjęcia....