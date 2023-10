Elżbieta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje z Kamilą. Wszystko wskazuje na to, że Elżbieta pojawiła się na wielkiej imprezie urodzinowej koleżanki z programu Telewizyjnej Jedynki. Zaledwie kilka dni temu Kamila skończyła 29 lat, a teraz świętuje w towarzystwie najbliższych i przyjaciół. Zobaczcie zdjęcie z imprezy! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" na urodzinach Kamili Elżbieta i Kamila wzięły udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż w programie nie poznały tego jedynego, to dzięki udziałowi w hicie Telewizyjnej Dwójki każda z nich zdobyła nową przyjaciółkę. Elżbieta i Kamila nie ukrywają, że bardzo się polubiły i mocno sobie kibicują. Teraz Elżbieta przyjechała do Kamili, żeby świętować jej urodziny. Kilka dni temu Kamila z "Rolnik szuka żony" skończyła 29 lat, a dziś wyprawiła imprezę z tej okazji. Imprezka z moją Młodzieżą ❤️- napisała Elżbieta. W sieci pojawiło się zdjęcie z imprezy urodzinowej! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Elżbieta Czabator (@elzbietaczabator) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Magdalena Bator pokazała, jak spędza wieczory przed ślubem. Co za klimat! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zachwyciła swoim wyglądem w dopasowanej sukience, która podkreśliła jej świetną figurę. Rolniczka wyglądała naprawdę pięknie w niebieskiej kreacji, ale warto również zwrócić na jej włosy! Ostatnio Elżbieta z "Rolnik szuka żony" przeszła...