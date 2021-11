"Rolnik szuka żony": Elżbieta odpowiedziała hejterom! Mistrzowski wpis rolniczki

Zachowanie Józefa z siódmej edycji "Rolnik szuka żony" oburzyło internautów! Fani programu prowadzonego przez Martę Manowską ostro skrytykowali 66-letniego rolnika, który podczas spotkań ze swoimi kandydatkami pozwolił sobie na bardzo śmiałe gesty. Po ostatnim odcinku hitu TVP w sieci zawrzało! Zobaczcie, jak internauci oceniają Józefa! Internauci krytykują Józefa z "Rolnik szuka żony" Józef to najstarszy uczestnik siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik ma 66 lat i jest wdowcem- żona Józefa zmarła 16 lat temu, niedługo po tym, jak lekarze wykryli u niej guza. Józef w pilotażowym odcinku programu przyznał, że po śmierci żony spotkał wiele ciekawych kobiet, ale z żadną z nich nie stworzył szczęśliwego związku m.in. dlatego, że rolnik nie chce zmieniać miejsca zamieszkania. Dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" Józef ma teraz szansę znaleźć swoje szczęście. Niestety, jego zachowanie wobec kobiet, które zaprosił do programu zszokowało widzów. W ostatnim odcinku hitu TVP Józef pozwolił sobie na bardzo śmiałe gesty: dotykał swoje kandydatki, przytulał i zaglądał w dekolt. Jak skomentowali to internauci? - Co on wyprawia i te panie pozwalają na to. Strasznie to niesmaczne... - Co ten Józef robi?!? Wszystkie panie obłapia, a one na to pozwalają. Szok. - Nie mogę patrzeć jak on traktuje kobiety😡😡😡 - Jak można zachowywać się tak w stosunku do kobiety.. Nie da się słuchać i oglądać tego, co on wyprawia... - komentują fani na Facebooku. Niestety, w sieci pojawiły się również znacznie ostrzejsze komentarze dlatego przedstawiciele programu postanowili zareagować i usunęli niektóre wpisy internautów. (...) Usunęliśmy ponieważ...