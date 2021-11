Kamil jest najmłodszym uczestnikiem 8. edycji "Rolnik szuka żony". Jednak mimo swojego młodego wieku doskonale wie czego szuka. Pragnie znaleźć miłość i w niedługim czasie założyć rodzinę. Na swoje gospodarstwo zaprosił trzy kandydatki. Justyna zrezygnowała sama, jednak pomiędzy Izą a Joanną to on musiał wybrać. Młody rolnik postanowił nie robić niepotrzebnych nadziei kandydatkom i już dziś przedstawił im swoją decyzję. Kamil już jest pewien, że czuje coś do jednej z kandydatek. W tym odcinku nie brakowało smutnych pożegnań, jednak warto docenić dojrzałość i szacunek młodego rolnika, do dziewcząt, które zaprosił do udziału w programie.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Kamil pociesza zalaną łzami Izę. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał

"Rolnik szuka żony": Początki miłości Kamila i Asi: "Myślę, że mam chłopaka"

Kandydatki Kamila z "Rolnik szuka żony" wzbudzały wiele emocji w sieci już od pierwszych odcinków. Kamil początkowo był zaintrygowany Justyną, jednak bardzo szybko okazało się, że pobyt na wsi to nie jej bajka i postanowiła dobrowolnie zrezygnować z udziału w programie. Z kolei Joanna i Iza bardzo dobrze odnalazły się na gospodarstwie i cieszyły się każdą chwilą spędzoną z Kamilem.

Rolnik jednak bardzo poważnie podszedł do relacji z dziewczynami i już w tym odcinku zadecydował, z którą z dziewczyn będzie chciał rozwijać relację. Na dzisiejszą randkę zaprosił Joannę. To był bardzo ważny moment dla dziewczyny. Uczestniczka bardzo przyłożyła się do przygotowań do randki, a komplementy pojawiły się niemalże od razu:

Szczęśliwa jestem, czuje się pięknie, serce bije jak szalone - mówiła Joanna tuż przed randką.

Kamil również nie ukrywał, że bardzo stresuje się spotkaniem z nią, ponieważ miało okazać się decydujące w sprawie ich dalszych losów w programie. Izabela była przejęta randką koleżanki, ponieważ miała ogromne nadzieje na to, że również otrzyma szansę na chwilę sam na sam z Kamilem:

Nie wiem czy ma znaczenie to, że pojechała pierwsza. Mam nadzieję, że też będę miała swoją szansę, a nie że Kamil wróci i powie: "No, to ty jedziesz do domu". To chyba by było najbardziej przykre...

Niestety jej obawy niedługo później spełniły się... Kamil na randce z Joanna postanowił postawić wszystko na jedną kartę:

- Chciałem ci powiedzieć, że nawet jak przyjechałyście tutaj we trzy to... Justyna Justyną ale jakoś tak bardziej skupiam uwagę na tobie

- Ja miałam wrażenie, że do Izy ciągnie cię bardziej - przyznała Joanna

- Po prostu stwierdziłem, że Iza ok ale chciałbym skupić na tobie uwagę, czy Ty jesteś tego samego zdania?

- Również chciałabym cię poznawać i cieszę się bardzo

- Fajnie, chciałbym cię przytulić, bo jesteś fajną dziewczyną.

Joanna nie potrafiła ukryć swojego szczęścia a z oczu popłynęły jej łzy:

Poczułam, że iskra przeskoczyła i jestem w szoku - powiedziała przed kamerami

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Fani gorzko o odejściu Justyny: "Po co ona poszła do tego programu"

Kamil pozwolił sobie na romantyczny komplement i przyznał, że nie może przestać myśleć o jej oczach, a sposób w jaki dziewczyna na niego patrzy, nie raz go zawstydził:

- Te oczy robią całą robotę. Ten wzrok to czasami aż muszę swoim uciekać, bo czuję, że tak jesteś we mnie wpatrzona

- Mam nadzieje, że ci to nie przeszkadza

- To jest jak największy atut i plus

Kamil z "Rolnik szuka żony 8" czuje, że przy Asi jest naprawdę szczęśliwy i cieszy się, że ona podziela jego uczucia i plany, nawet te związane z przeprowadzką na wieś:

Jestem bardzo szczęśliwy z wyboru nie ukrywam, że nie wiedziałem jak to Asia odbierze, coś nas tak zaczyna ku sobie popychać.

Joanna również nie ukrywa szczęścia:

Na pewno wiem, że jestem zauroczona i chciałabym to kontynuować i myślę.. że mam chłopaka

Mat. prasowe

Z ust najmłodszych uczestników 8. edycji padły pierwsze deklaracje:

- Wiesz że będę się starał jak mogę, ile sił...

- Miło mi to słyszeć.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamil jest w szczęśliwym związku? Media piszą, kogo wybierze rolnik!

Niestety decyzja Kamila to nie tylko radość Joanny, ale również rozpacz Izy, która pokładała ogromne nadzieje w relacji z rolnikiem... Załamana Izabela zalała się łzami i nie potrafiła powstrzymać emocji. Dla rolnika to również była trudna sytuacja, ale nie chciał robić jej złudnych nadziei...