"Rolnik szuka żony": Justyna znów pokazała pazur!

Ewelina z " Rolnik szuka żony " jest zdecydowanie jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek siódmej edycji programu. Swoją szczerością i wrażliwością ujęła widzów, a teraz wiele wskazuje na to, że może być zakochana. Po udziale w "Rolnik szuka żony" kandydatka Macieja stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania Internautów. Zdradziła już, że z pozostałymi kandydatkami rolnika miała dobry kontakt i nie żałuje udziału w programie, a teraz tajemniczo odpowiedziała na pytanie Internauty dotyczące nowego związku. Ewelina znalazła już miłość? Ewelina z "Rolnik szuka żony" jest zakochana? Ewelina z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instastories odpowiedzi na pytania od fanów hitu TVP1. Przyznała, że do programu zgłosiła się dla Macieja, a nie dla popularności, ale cieszy ją fakt, że teraz więcej osób może zobaczyć jej artystyczne prace. Największą uwagę jednak zwraca pytanie o nową miłość! Jesteś zakochana? - brzmiało jedno z pytań zadanych przez Internautów. Kandydatka Macieja zdecydowała się odpowiedzieć i napisała: Być może. A to może oznaczać, że Ewelina prawdopodobnie poznała kogoś po programie, w przeciwnym razie zapewne stanowczo odpowiedziałaby, że nie. Rozpoznawalność po programie mogła się do tego przyczynić. W końcu kobieta pokazała się od jak najlepszej strony i podbiła serca widzów programu "Rolnik szuka żony". Co jeszcze Ewelina zdradziła na temat pobytu w programie? Okazuje się, że według niej atmosfera na planie była naprawdę fajna. Odniosła się też do pożegnalnej randki z Maciejem i po raz kolejny potwierdziła, że nie ma mu za złe, że w ten sposób jej podziękował za udział w programie. Dziewczyna ma klasę! Zobacz...